Špeciálne jednotky Talibanu strážia kábulské letisko od 28. augusta

Na archívnej snímke Joe Biden. Foto: TASR/AP

Káhira 30. augusta (TASR) - Afganské hnutie Taliban nasadilo 28. augusta na letisko v metropole Kábul svoje špeciálne jednotky, aby tam dohliadali na bezpečnosť. Podľa agentúry TASS o tom informovala v pondelok stanica al-Džazíra s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Talibanu.uviedol predstaviteľ Talibanu.Podľa al-Džazíry Taliban opäť zdôraznil, že je. Podľa al-Džazíry má Taliban v úmysle úplne prevziať kontrolu nad letiskom 31. augusta.Francúzsky prezident Emmanuel Macron síce navrhol vytvorenie bezpečnej zóny v Kábule, aby sa pokračovalo v humanitárnych operáciách, hovorca Talibanu v Katare Suhajl Šáhín však pre rozhlasovú stanicu France Inter povedal, že "to nie je potrebné".TASS poznamenal, že situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, čo americký prezident Joe Biden v apríli oznámil svoje rozhodnutie ukončiť operácie v krajine. Hnutie Taliban urýchlene spustilo rozsiahlu útočnú operáciu a 15. augusta vstúpilo do Kábulu bez toho, aby narazilo na odpor. Metropolu ovládlo v priebehu niekoľkých hodín. Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní vzápätí svoju vlasť opustil. Mnoho krajín evakuovalo svojich občanov a zamestnancov ambasád. Taliban prevzal kontrolu nad územím krajiny a nariadil všetkým zahraničným silám odísť do 31. augusta. Varoval, že v opačnom prípade bude ich ďalšia prítomnosť považovaná za ďalšiu okupáciu.Dňa 26. augusta došlo v blízkosti budovy kábulského letiska, ktorú západné krajiny používali na evakuáciu zahraničných občanov, k dvom silným výbuchom, ktoré podnikli samovražední atentátnici. Pri útokoch zahynulo viac ako 200 ľudí vrátane 13 amerických vojakov. V pondelok ráno americké systémy protivzdušnej obrany zachytili niekoľko rakiet vypálených na letisko, jedna z nich zasiahla areál letiska. K zodpovednosti za oba útoky sa prihlásila odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS).