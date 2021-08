Médiá: Taliban plánuje zostaviť inkluzívnu dočasnú vládu

Dauha 27. augusta (TASR) - Hnutie Taliban tvrdí, že po zosadení Západom podporovanej vlády v Afganistane plánuje vytvoriť inkluzívny dočasný kabinet, v ktorom budú zastúpení lídri zo všetkých etnických skupín a kmeňov v krajine. S odvolaním sa na zdroje z Talibanu o tom v piatok informovala televízia al-Džazíra.



Nie je jasné, ako dlho by mal takýto dočasný kabinet vládnuť. Podľa vyjadrenia zdrojov citovaných al-Džazírou obnovený Afganský islamský emirát povedie tzv. veliteľ verných (amír al-muminín). O konkrétnej forme budúcej vlády a nomináciách na ministrov zatiaľ rokuje najvyššia rada Talibanu.



Zdroje dodali, že Taliban chce do vlády priviesť nové tváre vrátane synov tadžických a uzbeckých kmeňových lídrov. USA podľa nich naliehali, aby boli do kabinetu zaradení aj niektorí členovia bývalých vlád ako exprezident Hámid Karzaj či niekdajší šéf najvyššej rady pre národné zmiernie Abdulláh Abdulláh.



Ďalší zdroj z Talibanu pre al-Džazíru povedal, že hnutie je naďalej zaviazané dodržiavať dohodu, ktorú v roku 2020 v katarskej Dauhe podpísalo s USA a v súlade s ktorou má zabezpečiť, aby sa Afganistan nestal útočiskom teroristov a základňou pre prípravu teroristických útokov. Podľa zdroja je "neférové, že sa pozornosť (sveta) sústreďuje na niekoľko tisíc ľudí na (kábulskom) letisku", pričom "milióny Afgancov žijúcich v bezpečí v Kábule sú prehliadané".



V otázke práv žien zdroj povedal, že ženy budú môcť pracovať v rôznych vládnych inštitúciách, ako to bolo za predošlej vlády, a to najmä v rezortoch zdravotníctva a školstva. Okrem toho vzniknú miestne osobitné súdy pre boj proti korupcii a exemplárne trestanie skorumpovaných úradníkov.