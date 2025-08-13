< sekcia Zahraničie
Al-Džazíra upresnila počet novinárov zabitých pri izraelskom útoku
Izraelská armáda uviedla, že cieľom nedeľňajšieho úderu bol spravodajca al-Džazíry Anás aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas.
Autor TASR
Gaza/Katar 12. augusta (TASR) - Arabská spravodajská televízia al-Džazíra v utorok opravila informáciu o počte svojich zamestnancov, ktorí zahynuli pri nedeľňajšom izraelskom útoku v Pásme Gazy. O život prišli štyria jej novinári, pôvodne uvádzala piatich, píše TASR.
Jedna z osôb pôvodne uvádzaná ako zamestnanec televízie bola reportérom na voľnej nohe. Izraelský útok na stan s novinármi v blízkosti nemocnice aš-Šifá v Gaze si tak podľa aktualizovaných informácií vyžiadal životy štyroch zamestnancov al-Džazíry, dvoch novinárov na voľnej nohe a dvoch ďalších ľudí.
Izraelská armáda uviedla, že cieľom nedeľňajšieho úderu bol spravodajca al-Džazíry Anás aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas. Podľa Izraela sa iba vydával za novinára a je zodpovedný za organizovanie raketových útokov na Izrael.
Vzťahy medzi Izraelom a televíziou al-Džazíra sú už roky napäté. Televízia v súčasnosti v krajine nemôže vysielať, čo umožnil zákon prijatý v apríli, ktorý zakazuje pôsobenie zahraničných médií ohrozujúcich bezpečnosť krajiny.
Útok na stan novinárov v Gaze vyvolal medzinárodné pobúrenie. Odsúdila ho napríklad Európska únia, Organizácia Spojených národov, Británia, Výbor na ochranu novinárov či organizácia Reportéri bez hraníc.
