Za 24 hodín z Afganistanu evakuovali vyše 20 000 ľudí

Kábul/Londýn/Kampala/Canberra/Soul 25. augusta (TASR) – Za posledných 24 hodín evakuovali z Afganistanu vyše 20 000 ľudí. USA a ich spojenci plánujú ukončiť evakuácie do záverečného termínu 31. augusta, informovala v stredu arabská televízia al-Džazíra.



Spojené štáty a ich západní partneri zintenzívňujú evakuácie, pretože americký prezident Joe Biden sa rozhodol dodržať 31. august ako konečný termín pre stiahnutie vojakov z Afganistanu. Militantné hnutie Taliban, ktoré nečakane rýchlo ovládlo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v krajine, nemieni povoliť predĺženie tejto lehoty.



Z kábulského letiska sa snažia ujsť tisíce cudzincov a Afgancov, pretože sa obávajú návratu brutálneho režimu Talibanu.



Od 14. augusta, deň pred obsadením hlavného mesta Talibanom, letecky evakuovali viac než 70.000 ľudí – cudzincov a Afgancov, ktorí spolupracovali so zahraničnými silami alebo sú v novej situácii ohrození.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab oznámil, že z Afganistanu evakuovali takmer všetkých britských štátnych príslušníkov bez dvojitého občianstva.



„Domov bol privezený leví podiel ľudí – takmer všetci z tých, čo chcú (z Afganistanu) odísť," povedal Raab pre televíziu Sky News, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Dodal, že za posledných 24 hodín prepravili z Kábulu do Británie približne 2000 ľudí.



Z Afganistanu do bezpečia evakuovali aj dvoch afganských paralympijských športovcov, informoval Medzinárodný paralympijský výbor. Odmietol však spresniť ich cieľovú krajinu. Dvaja taekwondisti Zakíja Chudádádí a Husajn Rasúlí mali pôvodne reprezentovať svoju krajinu na tokijskej paralympiáde. Po nečakanom páde Afganistanu do rúk Talibanu však uviazli spolu s desaťtisícami ľudí na území vlasti a nemohli ju opustiť.



Uganská vláda tiež oznámila, že 51 ľudí evakuovaných z Afganistanu pricestovalo v stredu skoro ráno do východoafrickej republiky na žiadosť Spojených štátov. Skupinu mužov, žien a detí prepravili do Ugandy charterovým letom, ďalšie podrobnosti o totožnosti evakuovaných nezverejnili.



Ugandskí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že krajina poskytne dočasné útočisko 2000 ľuďom utekajúcim z Afganistanu pred Talibanom. Uganda je dlhodobo bezpečnostným spojencom USA v regióne.



Austrália informovala, že pomohla v noci na stredu evakuovať 955 ľudí piatimi letmi z letiska v Kábule, pričom nebezpečenstvo v Afganistane sa zvyšuje.



Austrálsky minister obrany Peter Dutton sa poďakoval americkým, britským a novozélandským ozbrojeným silám za pomoc pri evakuácii 2650 ľudí z letiska, vrátane afganských občanov, od minulotýždňovej stredy.



Austrálsky premiér Scott Morrison sa odmietol vyjadriť k správam, že z letiska bolo poslaných preč 1200 Afgancov s austrálskymi vízami.



Dutton povedal, že Austrália presídlila za posledných päť rokov 8500 Afgancov, ktorí jej pomáhali.



Soul zasa oznámil, že približne 380 ľudí evakuovaných z Afganistanu pricestuje do Južnej Kórey na palube vojenských lietadiel vo štvrtok. Budú medzi nimi Afganci, ktorí pracovali pre juhokórejské inštitúcie vrátane veľvyslanectva, a ich rodinní príslušníci.