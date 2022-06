Al-Džazíra zverejnila snímku guľky, ktorá údajne zasiahla Aklaovú

Jeruzalem 17. júna (TASR) - Panarabská spravodajská televízia al-Džazíra získala a zverejnila fotografiu guľky, ktorá podľa nej zabila jej reportérku Šírín abú Aklaovú, keď v máji ako novinárka monitorovala izraelskú vojenskú operáciu na okupovanom Západnom brehu.



Ako v piatok informovala agentúra AP, guľka bola identifikovaná ako 5,56 mm náboj americkej výroby vystrelený z pušky M4, ktorú bežne používajú izraelské sily.



Izraelská armáda tvrdí, že palestínski militanti používajú rovnakú muníciu, poznamenala AP.



Al-Džazíra na svojom webe informovala, že podľa balistických a forenzných expertov bola strela so zelenou špičkou navrhnutá tak, aby prerazila pancier. Odborníci uviedli, že náboj bol navrhnutý a vyrobený v Spojených štátoch.



AP dodala, že izraelská armáda zverejnila vlastnú fotografiu vriec s nábojmi, ktoré boli - podľa nej - zhabané pri zásahu v máji.



Náboje na oboch snímkach sa zdajú byť identické, so zeleným označením na špičkách, konštatuje AP.



Al-Džazíra neuviedla, ako získala snímku náboja, ktorý má v držbe palestínska samospráva. Na snímke je zobrazená zrejme zakrivená vystrelená guľka v priehľadnej plastovej nádobke označenej červenou značkou.



Rekonštrukcia osudnej prestrelky podľa agentúry AP podporuje výpovede palestínskych svedkov, že Aklaovú zastrelili izraelskí vojaci. Rekonštrukciou sa však nedospelo ku konečnému záveru, poznamenala AP.



Al-Džazíra a palestínska samospráva naďalej vinia Izrael, že príslušníci izraelských bezpečnostných zložiek zasiahli novinárku zámerne, čo Izrael rozhodne popiera.



Izraelská armáda tvrdí, že novinárka bola smrteľne zranená počas vojenskej operácie v utečeneckom tábore Džanín, počas ktorej došlo k prestrelke medzi izraelskými vojakmi a palestínskymi militantmi.



Zistiť, či daný náboj vystrelil izraelský vojak alebo palestínsky militant, by bolo podľa velenia izraelskej armády možné jedine pomocou dôkladnej balistickej analýzy guľky. Tú však Palestínčania odmietajú vydať.



Palestínska samospráva tvrdí, že má presvedčivé dôkazy o tom, že zodpovednosť za smrť novinárky nesie Izrael, pričom nielen odmieta vydať guľku na analýzu, ale aj akokoľvek spolupracovať s Izraelom.



Vlastné vyšetrovanie palestínskych úradov dospelo k záveru, Aklaovú zabil náboj kalibru 5,56 mm vystrelený z poloautomatickej pušky Ruger Mini-14.



Izrael tvrdí, že identifikoval vojenskú pušku, z ktorej mohla byť vystrelená smrtiaca strela. Na vyvodenie jednoznačného záveru by však potreboval analyzovať aj guľku. Podrobnosti o puške Izrael neposkytol, dodala AP.



Aklaová, 51-ročná Američanka palestínskeho pôvodu, bola uznávanou spravodajkyňou arabskojazyčnej televíznej stanice al-Džazíra. Izraelsko-palestínskemu konfliktu sa táto novinárka venovala viac ako 25 rokov.