Al-Káida vyzvala na zabitie tých, čo urážajú proroka Mohameda

Tunis 2. novembra (TASR) - Džihádistická skupina známa pod názvom al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM) vyzvala v pondelok svojich stúpencov, aby zabili kohokoľvek, kto uráža moslimského proroka Mohameda. AQIM sa vyhráža aj francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za jeho výroky o islame, informovala agentúra AFP.



Macron nedávno obhajoval zverejnenie karikatúr proroka Mohameda ako prejav slobody slova a spustil aj kampaň proti islamskému radikalizmu, čím vyvolal hnev prakticky v celom moslimskom svete.



"Každý moslim, ktorý je toho schopný, má právo zabiť toho, kto urazí proroka," uviedla vo svojom vyhlásení AQIM.



Macronovo vyhlásenie týkajúce sa islamu nasledovalo po brutálnej vražde stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorého zabil mladík moslimského vierovyznania po tom, čo učiteľ svojim študentom ukázal v tlači opätovne zverejnené karikatúry proroka Mohameda. Na stránkach francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo sa tieto karikatúry znova objavili v septembri, keď sa v Paríži začal súdny proces so spolupáchateľmi útoku na redakciu tohto periodika z januára roku 2015.



Macron sa vo svojich verejných vystúpeniach po Patyho vražde a na smútočnej rozlúčke s ním zaviazal brániť slobodu prejavu vo Francúzsku, čím však v moslimskom svete vyvolal hnev a mohutné demonštrácie. Macronove výroky mali za následok aj bojkot francúzskych výrobkov.



"Bojkot je povinnosť, ale nestačí," uvádza sa vo vyhlásení AQIM, ktorý pohrozil "pomstou" Macronovi, ktorého džihádisti označili za "mladého a neskúseného (človeka) s malým mozgom". Zradikalizovaného moslima čečenského pôvodu, ktorý spáchal brutálnu vraždu učiteľa Patyho, naproti tomu AQIM označila za mučeníka.



Veľké mešity v Paríži, Lyone a Saint-Denis na ostrove Réunion, ako aj tri moslimské federácie pôsobiace vo Francúzsku, v pondelok odsúdili "neodôvodnené výzvy (moslimských krajín) na bojkot francúzskych výrobkov", terorizmus a "všetkých, ktorí používajú islam na politické ciele".



"Sú chvíle, keď musíme byť solidárni s našou krajinou, ktorá niekoľko týždňov podstupuje neodôvodnené útoky," uviedli signatári vyhlásenia. Pripomenuli tiež, že "francúzske právo dáva veľký priestor slobode vyjadrovania" a ustanovuje aj princípy týkajúce sa viery i práva nemať vierovyznanie.



Francúzsky prezident sa bráni pred zjednodušovaním svojich výrokov, podľa ktorých podporuje karikatúry ponižujúce proroka Mohameda. V rozhovore pre televíziu BFM vysvetlil, že je zástancom toho, aby sa vo Francúzsku mohlo "slobodne písať, premýšľať a kresliť".



"Je to právo, sú to naše slobody. Chápem, že to môže byť šokujúce, rešpektujem to, ale treba o tom hovoriť," vyzval Macron.