Al Pacino, alias Michael Corleone či Tony Montana, má 85 rokov

New York/Bratislava 24. apríla (TASR) - Pre jeho herecké umenie ho prezývajú „diabol“ a najradšej nosí čiernu. Patrí medzi najuznávanejších hercov filmovej histórie, pričom až ôsma nominácia na Oscara mu vyniesla toto najprestížnejšie ocenenie. Jeho predkovia sú rýdzi Sicílčania a do širokého povedomia sa Al Pacino dostal vďaka úlohe Michaela Corleoneho z mafiánskej ságy Krstný otec.



Americký herec, režisér a producent sa v piatok 25. apríla dožíva 85 rokov.



Alfredo James Pacino sa narodil 25. apríla 1940 v New Yorku poisťovateľovi Salvatore Pacinimu a jeho manželke Rose. Keď mal dva roky, rodičia sa rozviedli a matka syna odsťahovala k rodičom do Bronxu. V detstve pôsobil skôr utiahnuto, nevyznačoval sa výnimočným talentom ani vzorným správaním. Výnimkou bola výtvarná výchova, v ktorej sa mu darilo.



Počas dospievania bol bežným tínedžerom z predmestia. Ako deväťročný okúsil cigaretu, v 12-tich ochutnal alkohol a v 17-tich ho vylúčili z umeleckej školy. Dospelo to až k hádke s matkou, po ktorej odišiel z domu. Robil na stavbe, pracoval ako čašník, poslíček alebo školník. Motiváciou mu bolo zarobiť si peniaze na živobytie a herecké kurzy.



Osud ho privial do amatérskeho divadla HB Studio, kde stretol hereckého inštruktora Charlieho Lawtona, ktorý sa stal jeho učiteľom a priateľom. Boli to časy, kedy nemal peniaze, prácu, strechu nad hlavou a prespával u kamarátov alebo v divadle.



V roku 1966 úspešne absolvoval konkurz do Actors Studio, kde sa učil od legendárneho Lee Strasberga. Sám Al Pacino to v minulosti označil za úžasný, kľúčový moment v živote, ktorý ho donútil vzdať sa všetkých myšlienok na iné povolania a venovať sa len herectvu.



„Dabovať Al Pacina bola pre mňa vždy radostná výzva. Prvý film, v ktorom som ho daboval, som niekoľkokrát videl vtedy ešte na veľkej kazete. Snažím sa vždy na dabing pripraviť, aby som vychytal nuansy v prejave herca. A snažím sa mu prispôsobovať predovšetkým hlasovo. Množstvo ľudí ma z dabingu Al Pacina ani nespoznalo, až kým si na to nezvykli,“ uviedol pre TASR slovenský dabingový herec Boris Farkaš, ktorý slávnemu hercovi prepožičal svoj hlas vo viac ako 20 filmoch.



Kým bežný divák vníma Al Pacina ako filmového herca, skutočnosť je taká, že prvé významné úspechy zaznamenal na divadelných doskách. Za prvé dva roky odohral 177 predstavení v divadle Astor Place. Na tretí rok svojej divadelnej kariéry získal cenu Tony za rolu v hre Does a Tiger Wear a Necktie?, inscenovanú na Broadwayi. Divadlu zostal verný po celú svoju kariéru. Ešte v roku 2010 stvárnil na Broadwayi židovského úžerníka Shylocka, teda jednu z hlavných postáv v Shakespearovom Kupcovi benátskom.



Popri divadle sa začal epizodicky objavovať aj vo filme. V roku 1969 dostal prvú rolu vo filme Ja, Natalie, v ktorom si hercov talent všimol jeden z najlepších producentov tej doby Martin Bregman. Neskôr spolu vytvorili niekoľko úspešných projektov.



Al Pacino po prvý raz naplno vynikol v snímke Panika v Needle Parku (1971), kde si zahral narkomana Bobbyho. Vďaka tomuto filmu si ho všimol režisér Francis Ford Coppola, ktorý ho obsadil do jeho životnej úlohy. Bola ňou postava Michaela Corleoneho, najmladšieho syna ctihodného a obávaného Dona Corleoneho v mafiánskej rodinnej ságe Krstný otec (The Godfather, 1972) nakrútenej podľa románu Maria Puza.



Pôvodne boli šéfovia filmového štúdia výberom Al Pacina zhrození, avšak Coppola trval na svojom. Účinkovanie v dnes už legendárnom filme mu vynieslo prvú nomináciu na Oscara. Michaela Corleoneho stvárnil aj v ďalších dvoch pokračovaniach Krstný otec II. (1974) a Krstný otec III. (1990).



V 70. rokoch minulého storočia si filmovú verejnosť získal aj snímkou Strašiak (1973), ale aj ako nekonvenčný detektív v kriminálnej dráme Serpico (1973). Za túto úlohu dostal v roku 1974 ocenenie Donatellov Dávid a nomináciou na Oscara. Nasledovalo Psie popoludnie (1975) s ďalšou nomináciou na Oscara.



V prvej polovici 80. rokov sa predstavil v kultovej snímke Zjazvená tvár (1983). V legendárnom filme stvárnil kubánskeho emigranta Tonyho Montanu, ktorý sa postupne vypracoval na drogového baróna. Film mu priniesol nomináciu na Zlatý Glóbus. Začiatok 90. rokov priniesol Al Pacinovi Oscara, ktorého dostal za stvárnenie slepého plukovníka Franka Sladea vo filme Vôňa ženy (1992). Nezabudnuteľný výkon predviedol aj ako mafián v legendárnom filme Carlitova cesta (1993).



Bohatú filmografiu Al Pacina tvoria ďalšie známe filmy Horlivosť (1995), Krycie meno Donnie Brasco (1997), Diablov advokát (1997), Muž, ktorý vedel priveľa (1999), Kupec benátsky (2004) či Dannyho trinástka (2007), The Irishman (2019), Vtedy v Hollywoode (2019) alebo Klan Gucci (2021).



Na otázku TASR, s ktorou postavou Al Pacina sa slovenský dabér Farkaš najviac stotožnil, odpovedal: „Pre mňa bolo vždy podstatné, ako sa s postavou stotožnil sám Al Pacino. Je to excelentný herec. Každú svoju postavu sa snaží nejako diferencovať, ozvláštniť. A mojou úlohou je stotožniť sa s ním. Ale ak mám povedať, v ktorom filme sa mi najviac páčil, tak odpoveď je určite Vôňa ženy“.



Al Pacino je tiež aktívny aj v oblastiach réžie, produkcie a scenáristiky. Za celoživotné dielo bol ocenený na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Benátkach (1994) a na MFF v San Sebastiane (1996).



Svetoznámy herec nebol nikdy ženatý. Má viacero detí so svojimi expartnerkami. Je otcom dcéry s Jan Tarrantovou, má dvojičky s Beverly D'Angelovou. V roku 2023 šokoval verejnosť, keď vo veku 83 rokov privítal s vtedajšou 29-ročnou priateľkou Noor Alfallahovou na svet ďalšie dieťa. V poradí štvrtý Al Pacinov potomok dostal meno Roman Pacino.