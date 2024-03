Al Pacino vysvetlil zvláštne vyhlásenie najlepšieho filmu na Oscaroch

Los Angeles 13. marca (TASR) - Americký herec Al Pacino vysvetlil, prečo na nedeľňajšom odovzdávaní filmových cien Oscar neprečítal názvy všetkých desiatich filmov nominovaných v kategórii najlepší film: uviedol, že išlo o rozhodnutie producentov podujatia. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy stanice BBC News.



Herecký veterán odovzdával poslednú trofej galavečera v Los Angeles. V publiku plnom hviezd však nastal zmätok, keď Pacino náhle oznámil, že víťazom sa stala snímka Oppenheimer - bez toho, aby najprv vymenoval nominované filmy, ako je to zvykom.



"Nebolo mojím zámerom vynechať ich. Rozhodli sa tak producenti - aby sa nominované filmy neopakovali, keďže boli v priebehu ceremoniálu odprezentované jednotlivo. Uvedomujem si, že byť nominovaný je obrovský míľnik v živote človeka a nebyť plne ocenený je urážlivé a zraňujúce," uviedol 83-ročný Pacino vo svojom pondelkovom vyhlásení.



"Hovorím to ako človek, ktorý má hlboký vzťah k filmovým tvorcom, hercom a producentom, takže hlboko súcitím s tými, ktorí boli týmto pochybením znevážení, a preto som považoval za potrebné vydať toto vyhlásenie," napísal.



Producentka Oscarov Molly McNearneyová v rozhovore pre magazín Variety o odovzdávaní cien povedala, že rozhodnutie prejsť rovno k víťazovi vo finálnej časti večera bolo prijaté preto, že "sme sa veľmi obávali, že šou bude dlhá".



McNearneyová, ktorá je manželkou moderátora Oscarov Jimmyho Kimmela, dodala: "Kým sa dostanete na koniec šou, uvidíte všetkých desať klipov k najlepším filmom." Pacinovi sa ospravedlnila, že ho toto rozhodnutie "dostalo do ťažkej situácie".



V najprestížnejšej kategórii najlepší film boli nominované snímky Americká fikcia, Anatómia pádu, Barbie, Chudiatko, Maestro, Minulé životy, Oppenheimer, Vrahovia mesiaca kvetov, Zimné prázdniny a Zóna záujmu.



Slávnostnému udeľovaniu dominoval Oppenheimer, ktorý získal siedmich Oscarov - v kategóriách film, réžia, herec v hlavnej úlohe, herec vo vedľajšej úlohe, kamera, strih a hudba.