< sekcia Zahraničie
Ál Sání: Irán by nemal využívať Hormuzský prieliv na vydieranie
Krajiny Perzského zálivu sa stali počas vojny na Blízkom východe opakovane terčom iránskych odvetných útokov.
Autor TASR
Dauha 12. mája (TASR) - Irán by nemal využívať Hormuzský prieliv ako prostriedok na vydieranie štátov Perzského zálivu, vyhlásil v utorok katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ál Sání sa tak vyjadril na tlačovej konferencii v Dauhe s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom. Šéf tureckej diplomacie taktiež povedal, že tento strategický prieliv „sa nesmie využívať ako zbraň“.
Krajiny Perzského zálivu sa stali počas vojny na Blízkom východe opakovane terčom iránskych odvetných útokov. Teherán tvrdí, že sa zameriaval na americké záujmy v týchto krajinách, avšak zasiahol aj civilnú infraštruktúru, letiská a energetické zariadenia.
Od začiatku vojny Irán zároveň blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, čo spôsobilo výrazný rast cien.
Katarský premiér tiež poukázal na rastúcu úlohu svojej krajiny pri mierových rokovaniach a uviedol, že jeho nedávna návšteva v Spojených štátoch sa zamerala na posilnenie sprostredkovateľského úsilia s cieľom ukončiť vojnu.
„Návšteva sa primárne zamerala na podporu diplomatických snáh Pakistanu a zabezpečenie kladnej odpovede na tieto snahy, aby sa čo najskôr dospelo k riešeniu,“ povedal Ál Sání.
Fidan dodal, že Turecko udržiava blízky kontakt s Katarom a ďalšími krajinami Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu, „najmä v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami“.
Ál Sání sa tak vyjadril na tlačovej konferencii v Dauhe s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom. Šéf tureckej diplomacie taktiež povedal, že tento strategický prieliv „sa nesmie využívať ako zbraň“.
Krajiny Perzského zálivu sa stali počas vojny na Blízkom východe opakovane terčom iránskych odvetných útokov. Teherán tvrdí, že sa zameriaval na americké záujmy v týchto krajinách, avšak zasiahol aj civilnú infraštruktúru, letiská a energetické zariadenia.
Od začiatku vojny Irán zároveň blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, čo spôsobilo výrazný rast cien.
Katarský premiér tiež poukázal na rastúcu úlohu svojej krajiny pri mierových rokovaniach a uviedol, že jeho nedávna návšteva v Spojených štátoch sa zamerala na posilnenie sprostredkovateľského úsilia s cieľom ukončiť vojnu.
„Návšteva sa primárne zamerala na podporu diplomatických snáh Pakistanu a zabezpečenie kladnej odpovede na tieto snahy, aby sa čo najskôr dospelo k riešeniu,“ povedal Ál Sání.
Fidan dodal, že Turecko udržiava blízky kontakt s Katarom a ďalšími krajinami Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu, „najmä v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami“.