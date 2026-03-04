< sekcia Zahraničie
Ál Sání telefonoval s Arákčím, vyzval na zastavenie iránskych útokov
Útoky označil za bezohľadné porušenie katarskej suverenity a medzinárodného práva.
Autor TASR
Dauha 4. marca (TASR) - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v stredu v telefonickom rozhovore s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím vyzval na okamžité ukončenie iránskych útokov na štáty Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí Kataru vo svojom vyhlásení o tomto telefonáte uviedlo, že Ál Sání obvinil Teherán z toho, že sa snaží „ublížiť svojim susedom a vtiahnuť ich do vojny, ktorá nie je ich“.
Arákčí tvrdí, že iránske raketové útoky „boli mierené na americké záujmy a necielili na Katarský štát“. Katarský premiér však uviedol, že Irán pri svojich útokoch zasiahol civilné a obytné oblasti v krajine, kritickú infraštruktúru a industriálne oblasti. Útoky označil za bezohľadné porušenie katarskej suverenity a medzinárodného práva.
„Tieto útoky nemôžu ostať bez odpovede,“ konštatoval Ál Sání, ktorý zopakoval, že jeho krajina stále v dobrej viere presadzuje dialóg a diplomaciu. Každý útok na katarskú suverenitu, bezpečnosť alebo národné záujmy bude čeliť primeranej reakcii, pričom odkázal na právo Kataru na sebaobranu podľa článku 51 Charty OSN.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Od začiatku tohto konfliktu zahynulo v krajinách Perzského zálivu 13 ľudí z toho sedem civilistov.
Katarské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že tamojšiu americkú vojenskú základňu al-Udajd zasiahla iránska balistická raketa, pričom na územie Kataru smerovala z Iránu aj ďalšia raketa, ktorú sa podarilo zneškodniť.
