Al: Vláda a Rusko útočia v Sýrii cielene na nemocnice a školy

Damask 11. mája (TASR) - Sýrske vládne a spojenecké ruské jednotky útočili v Sýrii cielene na nemocnice a školy. Od mája 2019 do februára 2020 uskutočnili najmenej 18 takýchto útokov na severozápade tejto občianskou vojnou zmietanej krajiny. Cieľmi bolo aj päť kliník, ktoré museli následne zatvoriť, konštatuje vo svojej najnovšej správe zverejnenej v pondelok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).



Štyridsaťstranová správa je podľa agentúry DPA založená na rozhovoroch so 74 ľuďmi vrátane očitých svedkov, vysídlených osôb, lekárov, učiteľov, humanitárnych pracovníkov a zamestnancov OSN. Zostavovatelia správy vyhodnocovali aj fotografie, videá, údaje zo satelitov a zachytenú rádiovú komunikáciu sýrskych a ruských jednotiek.



Pri dvoch útokoch z 28. januára a 25. februára tohto bola použitá i zakázaná kazetová munícia. V jednom prípade boli ako projektily nasadené rakety 9M27K kalibru 220 milimetrov, ktoré boli vyrobené v Rusku a dodané sýrskej armáde. AI to považuje za závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva, vojnový zločin a zločin proti ľudskosti. Takéto postupy sú podľa AI súčasťou "zavedených metód" vlády prezidenta Bašára Asada vo viac ako deväť rokov trvajúcej občianskej vojne.



Rusko je dôležitým spojencom sýrskej vlády v konflikte. Ruské lietadlá začali v septembri 2015 s útokmi na povstalecké oblasti, väčšinou ovládané islamistami. S pomocou Ruska sa Asadovi podarilo opäť dobyť dôležité oblasti.



Od decembra 2019 do marca bol v severozápadnej Sýrii podľa OSN vysídlený takmer milión ľudí. Podľa Amnesty tvoria viac ako 80 percent ženy a deti. Občianska vojna v Sýrii si vyžiadala už viac ako 380.000 obetí a milióny ďalších ľudí bolo nútených utiecť zo svojich domovov.