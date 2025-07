Alabali-Radovanová upozorňuje na možné dôsledky zrušenia USAID

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecká ministerka rozvoja Reem Alabali-Radovanová v stredu varovala pred vážnymi dôsledkami ukončenia programov zahraničnej pomoci riadených Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Rozhodnutie ukončiť tieto programy, ktoré v utorok oznámil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, môže mať podľa nej negatívny vplyv predovšetkým na ľudí žijúcich v chudobe. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



„Ani Nemecko, ani Európa nemôžu zaplniť medzeru po Spojených štátoch, ktoré boli zďaleka najväčším svetovým darcom,“ povedala Alabali-Radovanová v Berlíne. „Musíme však zabrániť tomu, aby došlo k najhoršiemu,“ dodala.



Nemecko sa po tomto kroku americkej vlády podľa ministerky stalo najväčším darcom v mnohých oblastiach. „Toto nové bremeno chcem využiť na to, aby som pomohla strategicky formovať reštrukturalizáciu medzinárodnej spolupráce,“ vyhlásila Alabali-Radovanová.



Ministerka dodala, že počíta s užšou spoluprácou v rámci Európskej únie a s reformami, aby Organizácia Spojených národov (OSN) bola pripravená na budúcnosť bez USAID.



Britský vedecký časopis The Lancet v utorok informoval, že škrty v rámci USAID by mohli do roku 2030 viesť k úmrtiam viac ako 14 miliónov ľudí na celom svete vrátane viac ako 4,5 milióna detí vo veku do päť rokov.