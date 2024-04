Alainovi Delonovi súd určil kurátora, ktorý bude spravovať jeho účet

Paríž 4. apríla (TASR) - Sudca vo Francúzsku vo štvrtok vymenoval zákonného zástupcu, ktorý bude spravovať bankový účet a výdavky 88-ročného legendárneho herca Alaina Delona. Táto kuratela môže trvať päť rokov a môže byť raz obnovená.



Ako informovala agentúra AFP, Delon je v zlom zdravotnom stave od roku 2019, keď utrpel utrpel mozgovú príhodu.



AFP pripomenula, že v januári tohto roka súd vo Francúzsku vymenoval zákonného zástupcu, ktorého úlohou je pomáhať Delonovi pri rozhodovaní týkajúcom sa zdravotnej starostlivosti. Verdikt súdu v meste Montargis zo štvrtka sa týka narábania s hercovým majetkom.



Delonova rodina je už niekoľko mesiacov rozpoltená pre jeho zdravie a posledné želania.



Anthony, hercov najstarší syn, vyčíta svojej nevlastnej sestre Anouchke, že pred ním tajila zhoršujúce sa zdravie ich otca.



Okrem toho Anthony s bratom Alainom-Fabienom obviňujú Anouchku, že chcela Alaina Delona previezť späť do Švajčiarska, aj keď on vyjadril želanie dožiť v mestečku Douchy ležiacom viac ako 130 kilometrov južne od Paríža.



Kým Anouchka sa bránila, že otca chcela do Švajčiarska, ktorého je občanom, previezť na vyšetrenie, jej bratia tvrdia, že motívom pre prevoz bolo vyhnúť sa "obrovskej dani" z dedičstva.



Podľa odhadov má Delonov majetok hodnotu od 50 do 250 miliónov eur - získal ho vďaka svojej kariére herca, producenta i podnikateľskej činnosti. V júnovej aukcii napr. predal približne 80 umeleckých diel za viac ako osem miliónov eur.



Táto herecká legenda má za sebou asi 60 rokov vo filmovom priemysle. Delona - rodáka z parížskeho predmestia Sceaux - preslávili hlavné úlohy vo filmoch Gepard, Dvaja muži v meste či Borsalino. V roku 2019 prevzal na festivale v Cannes Zlatú palmu za celoživotné dielo.