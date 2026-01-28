< sekcia Zahraničie
Alan Alda, známy zo seriálu M.A.S.H., bude mať 90 rokov
Alan Alda, vlastným menom Alphonso Joseph D'Abruzzo, sa narodil 28. januára 1936 v New Yorku v rodine herca Roberta Aldu a revuálnej tanečnice Joan Brownovej.
Autor TASR
New York/Bratislava 28. januára (TASR) - Do povedomia vo svetovom meradle sa dostal vďaka postave chirurga Hawkeyho Piercea z populárneho seriálu M.A.S.H. Alana Aldu do svojich filmov Zločiny a poklesky, Tajomná vražda na Manhattane, Všetci hovoria: Milujem ťa obsadil aj neúnavný a svetoznámy filmový tvorca Woody Allen. Americký herec, scenárista a režisér, držiteľ viacerých Zlatých glóbusov a cien Emmy, bude mať v stredu 28. januára 90 rokov.
Alan Alda, vlastným menom Alphonso Joseph D'Abruzzo, sa narodil 28. januára 1936 v New Yorku v rodine herca Roberta Aldu a revuálnej tanečnice Joan Brownovej. Umelecké priezvisko Alda, ktoré si dal už jeho otec, vzniklo skrátením mien ALphonso a D'Abruzzo.
Ako malý chlapec prekonal Alan Alda detskú obrnu. Vážne ochorenie zvládol aj vďaka experimentálnej liečbe, ktorú vyvinula austrálska zdravotná sestra Elizabeth Kenneyová. Po dvoch rokoch cvičenia a plávania sa jeho nohy rozhýbali a mohol sa vrátiť do školských lavíc medzi vrstovníkov.
Počas štúdia na strednej cirkevnej škole účinkoval v školských divadelných predstaveniach, prispieval do študentských novín a písal vlastné divadelné hry. Po strednej škole začal študovať anglický jazyk na Fordhamskej univerzite v New Yorku, ale využil aj možnosť stráviť nejaký čas na parížskej Sorbonne.
V roku 1955 dostal jeho otec ponuku účinkovať v špionážnom televíznom seriáli Secret File, U.S.A. Seriál sa nakrúcal v Amsterdame, vďaka čomu sa Alan Alda zoznámil nielen s holandskou metropolou, ale objavil sa aj v niekoľkých epizódach televízneho projektu po boku otca. So svojou manželkou Arlene Weissovou, fotografkou a autorkou detských, sa zoznámil počas vysokoškolského štúdia. Vzali sa v roku 1957 a z ich dlhoročného manželského zväzku sa narodili tri dcéry - Eve, Elizabeth a Beatrice.
Alan Alda, ktorý herectvo nikdy neštudoval, dostal prvú väčšiu úlohu v roku 1963 vo filme Gone Are the Days! (Preč sú dni!) režiséra Nicholas Webstera. O päť rokov neskôr stvárnil hlavnú postavu novinára a spisovateľa Georgea Plimptona vo filme Papierový lev (1968), pod ktorý sa ako režisér podpísal Alex March. Hlavné postavy hral aj v hororoch Koncert pre Satana (1971) režiséra Paula Wendkosa a Zabiť klauna, ktorý v roku 1972 nakrútil George Bloomfield.
Absolútny zlom v Aldovej kariére nastal v roku 1972, keď len šesť hodín pred nakrúcaním pilotnej epizódy, prijal účinkovanie v seriáli M.A.S.H., v ktorom stvárnil hlavnú postavu - kapitána chirurga Hawkeyeho Pierca. Seriálu z prostredia vojenskej poľnej nemocnice odohrávajúceho sa počas kórejskej vojny v 50. rokoch minulého storočia, predchádzal úspešný rovnomenný celovečerný film Roberta Altmana z roku 1970. Vo filme Hawkeyeho Pierca stvárnil Donald Sutherland. Predlohou filmu aj seriálu bol román spisovateľa a chirurga Richarda Hookera.
Kultový seriál plný humorných situácií, bonmotov, komických postavičiek, ale aj protivojnových odkazov, sa nakrúcal v rokoch 1972 - 1983. Alda sa neskôr na seriáli podieľal nielen herecky, ale aj scenáristicky a režisérsky. Je autor alebo spoluautor 20 epizód seriálu a 30 ich režíroval.
Spolu s herečkou Lorettou Switovou, predstaviteľkou majorky Margaret Houlihanovej, sa objavil v pilotnej i záverečnej časti seriálu. Switová zomrela minulý rok 30. mája vo veku 87 rokov. Za stvárnenie majorky Houlihanovej získala dve ceny Emmy, pričom bola ešte desaťkrát nominovaná.
Switová a Alda sú jediní herci, ktorí účinkovali v pilotnom diele aj vo finále obľúbeného seriálu. Posledný diel sa vysielal 28. februára 1983 a prilákal rekordných takmer 106 miliónov divákov, takže 35-sekundový bozk hlavných protagonistov - Switovej a Aldu - sa označuje za najdrahší v histórii televízie, a to na základe jeho dĺžky a príjmov z reklamy za minútu.
Vďaka seriálu získal Alda päť cien Emmy - tri za herecký výkon a po jednej za réžiu a scenár. Postava Hawkeyeho Pierca mu vyniesla aj šesť Zlatých glóbusov a sedem cien People's Choice Awards či cenu Humanitas.
Okrem seriálu M.A.S.H. stvárnil Alda v 70. rokoch minulého storočia hlavnú postavu v komédii Na budúci rok v rovnakom čase (r. Robert Mulligan, 1978) či v melodráme Pokušenie Joea Tynana (r. Jerry Schatzberg, 1979), v ktorej si zahral po boku Meryl Streepovej.
Jeho zmysel pre intelektuálny humor využil aj Woody Allen, ktorý ho obsadil do filmov Zločiny a poklesky (1989), Tajomná vražda na Manhattane (1993) a Všetci hovoria: Milujem ťa (1996).
Scenáristické či režisérske schopnosti predviedol vo vlastných filmových projektov Štyri ročné obdobia (1981), Sladká sloboda (1986), Nový život (1988) či Betsyina svadba (1990).
Nomináciu na Oscara mu vyniesla postava senátora Ralpha Owena Brewstera vo filme Letec (2004), ktorý režíroval Martin Scorsese. V rokoch 2004 - 2006 sa predstavil aj v obľúbenom seriáli Západné krídlo, alebo v snímke Stevena Spielberga Most špiónov (2015).
V roku 2018 informoval, že trpí Parkinsonovu chorobou. Aj napriek vážnej chorobe si zahral v roku 2019 v romantickej komédii režiséra Noaha Baumbacha Manželská história a v roku 2022 sa objavil aj v televíznej kriminálnej dráme Ray Donovan: film, pod ktorý sa režisérsky podpísal David Hollander.
