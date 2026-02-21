< sekcia Zahraničie
Alan Rickman, alias mág Severus Snape by mal 80 rokov
Alan Rickman, zomrel 14. januára 2016 v Londýne vo veku 69 rokov. Skonal na rakovinové ochorenie.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 20. februára (TASR) - Dlhodobo rešpektovaný divadelný herec nielen v Británii, ale aj v Spojených štátoch, sa pred kameru postavil až po tridsiatke, keď si zahral v niekoľkých televíznych projektoch. Celosvetovú popularitu mu však priniesla úloha zločinca v akčnom filme Smrtonosná pasca. To už mal Alan Rickman 42 rokov.
Po úspechu Smrtonosnej pasce sa postupne predviedol v obľúbených snímkach Robin Hood - Kráľ zbojníkov (1991), Rozum a cit (1995), Láska nebeská (2003), Parfum: príbeh vraha (2006) či v sérii filmov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, v ktorých stvárnil profesora mágie Severusa Snapea. V sobotu 21. februára uplynie od narodenia britského herca a režiséra 80 rokov.
Jeho kolegyňa a priateľka, svetoznáma britská herečka Emma Thompsonová, ktorá si s ním zahrala vo viacerých filmoch, o úspešnom hercovi uviedla: „Bol veľkorysý a náročný. Nebezpečný i komický. Sexy aj bezpohlavný. Priamy i potmehúdsky. Temperamentný i mdlý. Pedantský aj bezstarostný.“
Alan Rickman sa narodil 21. februára 1946 v Londýne v rodine ženy domácnosti a otca robotníka, ktorý zomrel na rakovinu, keď mal budúci herec osem rokov. Starostlivosť o neho a jeho troch súrodencov padla tak na plecia matky, ktorá sa zamestnala na pošte. Neskôr sa opäť vydala, ale jej druhé manželstvo vydržalo len tri roky.
Zo skromných pomerov sa Rickman vymanil vďaka vzdelaniu a hereckému talentu. Podarilo sa mu získať štipendium na Latymerovu strednú školu v západnom Londýne, kde začal navštevovať divadelný krúžok. Venoval sa tiež kaligrafii a tvorbe akvarelov. Ako grafik a dizajnér krátko pôsobil aj po skočení strednej školy. Napokon však u neho vyhralo herectvo a ako 20-ročný začal študovať na londýnskej Kráľovskej akadémii dramatických umení (Royal Academy of Dramatic Art - RADA).
Po jej absolvovaní pôsobil v niekoľkých divadelných zoskupeniach, než sa stal členom prestížnej divadelnej skupiny Royal Shakespeare Company (RSC). Pozornosť vzbudil najmä stvárnením vikomta de Valmonta v inscenácii Nebezpečné známosti. V rovnakej úlohe zvodcu a manipulátora hosťoval aj na newyorskom Broadwayi. V roku 1987 ho za jeho výkon v roli vikomta nominovali na významnú divadelnú cenu Tony.
Pred kamerou debutoval koncom 70. rokov minulého storočia v britskom televíznom filme Romeo and Juliet (1978). Zahral si aj v ďalších britských televíznych snímkach Busted (1982) či Pity and History (1985), alebo tiež v seriáli Shelley (1979). V celovečernom filme sa prvýkrát objavil v roku 1985, v britskej dráme Wetherby.
Absolútny zlom nielen v jeho hereckej kariére, ale aj v popularite, mu priniesla úloha teroristu a zločinca Hansa Grubera v populárnej akčnej snímke Smrtonosná pasca (1988), v ktorej sa mu do cesty počas Vianoc postavil neúprosný policajt John McClane v podaní Brucea Willisa. Obľúbený film, nominovaný na štyri sošky Oscara a odohrávajúcej sa v Los Angeles v mrakodrape firmy Nakatomi, režíroval John McTiernan.
Ďalšiu zápornú postavu - šerifa z Nottinghamu – bravúrne zvládol aj historickom filme Robin Hood - Kráľ zbojníkov (1991), pričom jeho výkon ocenili cenou BAFTA. Snímku o legendárnom zbojníkovi, ktorého stvárnil Kevin Costner, režíroval Kevin Reynolds.
Po boku Emmy Thompsonovej sa neopakovateľne predviedol v oceňovanej snímke Rozum a cit (1995), v ktorej sa predstavili aj Hugh Grant či Kate Winsletová. Filmovú adaptáciu rovnomenného románu Jane Austenovej na filmové plátno previedol rešpektovaný filmový tvorca Ang Lee.
Thompsonová a Rickman si spoločne zahrali aj vo vianočnej klasike režiséra Richarda Curtisa Láska nebeská. V romantickom filme, v ktorom stvárnili manželský pár, sa predstavili tiež Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightleyová či Hugh Grant.
V 90. rokoch minulého storočia sa Rickman úspešne predviedol aj v televíznej snímke Rasputin (1996). Za stvárnenie ruského šarlatána a samozvaného mnícha získal Zlatý glóbus, cenu Emmy aj SAG Award (Screen Actors Guild Award) ako najlepší herec v hlavnej úlohe.
Výrazne zaujal tiež v dráme Parfum: Príbeh vraha (2006), ktorú režíroval Tom Tykwer, a aj horore Tima Burtona Sweeney Todd: Diabolský holič z Fleet Street (2007), kde sa predstavil po boku Johnnyho Deppa. Hlavnú postavu stvárnil napríklad v hudobnej snímke CBGB - Kolíska punku (2013), v ktorej stvárnil majiteľa legendárneho klubu CBGB.
V Rickmanovej filmografii má osobité miesto osemdielna filmová sága o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, v ktorej sa predstavil v úlohe profesora mágie Severusa Snapea. Filmová sága vznikala podľa knižných predlôh J. K. Rowlingovej a pozostáva z divácky úspešných filmov: Harry Potter a Kameň mudrcov (r. Chris Columus, 2001), Harry Potter a Tajomná komnata (r. Chris Columus, 2002), Harry Potter a väzeň z Azkabanu (r. Alfonso Cuarón, 2004), Harry Potter a Ohnivá čaša (r. Mike Newell, 2005), Harry Potter a Fénixov rád (r. David Yates, 2007), Harry Potter a Polovičný princ (r. David Yates, 2009), Harry Potter a Dary smrti 1. časť (r. David Yates, 2010) a Harry Potter a Dary smrti 2. časť (r. David Yates, 2011).
V roku 1997 debutoval ako režisér snímkou Zimný hosť. Ďalším filmom, pod ktorý sa podpísal ako režisér, bola romantická dráma V kráľových záhradách (2014). Počas života sa politicky angažoval ako stúpenec labouristov. Venoval sa aj rozličným druhom charity.
Alan Rickman, zomrel 14. januára 2016 v Londýne vo veku 69 rokov. Skonal na rakovinové ochorenie.
Zdroje: www.irozhlas.cz, https://www.csfd.sk/
