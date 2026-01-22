< sekcia Zahraničie
ALARM: Reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete zastavili
Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tokio 22. januára (TASR) - Reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete Kašiwazaki-Kariwa vo štvrtok zastavili len niekoľko hodín po začatí procesu, uviedol jej prevádzkovateľ. Zároveň dodal, že reaktor zostal „stabilný“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Reaktor elektrárne v prefektúre Niigata bol odstavený od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 a jeho činnosť obnovili v stredu. „Počas procesu spúšťania reaktora sa ozval alarm z monitorovacieho systému... a jeho prevádzka je v súčasnosti pozastavená,“ uviedol prevádzkovateľ závodu Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
„Reaktor je stabilný a nedošlo k žiadnemu úniku rádioaktivity,“ uviedla elektrárenská spoločnosť. Príčinu problému zisťujú a zatiaľ nevedno, kedy prevádzku obnovia.
Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok. Minulý víkend však technici zistili problém súvisiaci s alarmom reaktora. Spoločnosť TEPCO tvrdila, že v nedeľu ho vyriešili.
Kašiwazaki-Kariwa je najväčšia jadrová elektráreň na svete, ale obnovujú v nej fungovanie len jedného zo siedmich reaktorov. Elektráreň odstavili po zemetrasení a cunami v roku 2011, ktoré zapríčinili roztavenie troch reaktorov vo Fukušime. Japonsko sa snaží produkciu jadrovej energie obnoviť, aby obmedzilo závislosť od fosílnych palív, dosiahlo neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplnilo energetické požiadavky sektora umelej inteligencie.
Reaktor elektrárne v prefektúre Niigata bol odstavený od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 a jeho činnosť obnovili v stredu. „Počas procesu spúšťania reaktora sa ozval alarm z monitorovacieho systému... a jeho prevádzka je v súčasnosti pozastavená,“ uviedol prevádzkovateľ závodu Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
„Reaktor je stabilný a nedošlo k žiadnemu úniku rádioaktivity,“ uviedla elektrárenská spoločnosť. Príčinu problému zisťujú a zatiaľ nevedno, kedy prevádzku obnovia.
Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok. Minulý víkend však technici zistili problém súvisiaci s alarmom reaktora. Spoločnosť TEPCO tvrdila, že v nedeľu ho vyriešili.
Kašiwazaki-Kariwa je najväčšia jadrová elektráreň na svete, ale obnovujú v nej fungovanie len jedného zo siedmich reaktorov. Elektráreň odstavili po zemetrasení a cunami v roku 2011, ktoré zapríčinili roztavenie troch reaktorov vo Fukušime. Japonsko sa snaží produkciu jadrovej energie obnoviť, aby obmedzilo závislosť od fosílnych palív, dosiahlo neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplnilo energetické požiadavky sektora umelej inteligencie.