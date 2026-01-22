Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ALARM: Reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete zastavili

Na snímke zariadenie Kašiwazaki-Kariwa. Foto: TASR/AP

Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok.

Autor TASR
Tokio 22. januára (TASR) - Reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete Kašiwazaki-Kariwa vo štvrtok zastavili len niekoľko hodín po začatí procesu, uviedol jej prevádzkovateľ. Zároveň dodal, že reaktor zostal „stabilný“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Reaktor elektrárne v prefektúre Niigata bol odstavený od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 a jeho činnosť obnovili v stredu. „Počas procesu spúšťania reaktora sa ozval alarm z monitorovacieho systému... a jeho prevádzka je v súčasnosti pozastavená,“ uviedol prevádzkovateľ závodu Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

„Reaktor je stabilný a nedošlo k žiadnemu úniku rádioaktivity,“ uviedla elektrárenská spoločnosť. Príčinu problému zisťujú a zatiaľ nevedno, kedy prevádzku obnovia.

Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok. Minulý víkend však technici zistili problém súvisiaci s alarmom reaktora. Spoločnosť TEPCO tvrdila, že v nedeľu ho vyriešili.

Kašiwazaki-Kariwa je najväčšia jadrová elektráreň na svete, ale obnovujú v nej fungovanie len jedného zo siedmich reaktorov. Elektráreň odstavili po zemetrasení a cunami v roku 2011, ktoré zapríčinili roztavenie troch reaktorov vo Fukušime. Japonsko sa snaží produkciu jadrovej energie obnoviť, aby obmedzilo závislosť od fosílnych palív, dosiahlo neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplnilo energetické požiadavky sektora umelej inteligencie.
