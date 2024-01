Alaska Airlines vysiela kontrolórov, aby preverili stroje 737-9 Max

Seattle 14. januára (TASR) - Letecký prepravca Alaska Airlines vysiela do spoločnosť Boeing svojich kontrolórov, aby priamo na výrobných linkách preverili lietadlá 737-9 Max. Spoločnosť v noci na nedeľu oznámila, že sa tak rozhodla v reakcii na najnovší bezpečnostný incident s lietadlom tohto typu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Previerky počas víkendu ukázali, že lietadlá dotknutého typu budú musieť pravdepodobne zostať na zemi dlhšie, než sa čakalo. V Alaska Airlines zaznamenali najnovší incident v piatok (12. 1.), keď sa krátko po štarte odlomila časť trupu prakticky nového lietadla Boeing 737-9 Max. V niektorých konfiguráciách s väčším počtom sedadiel majú tieto lietadlá na zasiahnutom mieste dvere. Podobný incident s rovnakým typom lietadla spoločnosť evidovala aj týždeň predtým.



Federálny úrad pre letectvo (FAA) a ďalšie orgány v USA nariadili vzhľadom na vyšetrovanie uzemniť všetkých približne 170 lietadiel tohto typu. Spoločnosti Alaska Airlines aj United Airlines lokalizovali uvoľnené uzávery aj na ďalších lietadlách.



Trup modelov 737-9 Max z veľkej časti montuje dodávateľ Boeingu, spoločnosť Spirit AeroSystems. Šéf Boeingu Dave Calhoun pripustil, že nedostatky v kvalite neboli odstránené. Alaska Airlines sa odvolala na jeho vyjadrenia, keď oznámila, že niektoré pre ňu určené lietadlá chce skontrolovať priamo na výrobných linkách.



V sobotu (13. 1.) sa musel na letisko v Sappore na severe Japonska vrátiť vnútroštátny let spoločnosti All Nippon Airways, pretože na okne kokpitu lietadiel Boeing 737-800 sa počas letu objavila prasklina. Boeing 737-800 sa líši od modelu Boeing 737-9 Max, ktorého technické problémy sú predmetom vyšetrovaní.



Boeing 737-9 Max je najobľúbenejšie lietadlo amerického výrobcu a najväčší zdroj jeho príjmov. Tento model sa opäť dostal do centra pozornosti po tom, ako bol v roku 2019 zhruba 20 mesiacov uzemnený po dvoch tragických haváriách. Boeing doteraz dodal klientom na celom svete približne 218 strojov 737-9 Max. Alaska Airlines a United Airlines ich majú najviac vo svojej flotile.