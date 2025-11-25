Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alaviti protestovali po nepokojoch v Homse

Bojovníci sýrskej armády prechádzajú okolo opusteného kina v centre mesta Homs v Sýrii v piatok 21. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Sýrske orgány zatkli 120 osôb podozrivých z účasti na nepokojoch.

Autor TASR
Damask 25. novembra (TASR) - Stovky Sýrčanov z menšiny alavitov v utorok protestovali v pobrežnom meste Lázikíja, ktoré je baštou tejto náboženskej skupiny. Vyjadrili tak nesúhlas s nedávnymi útokmi na alavitov v meste Homs. TASR tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V nedeľu našli zavraždený manželský pár v ich dome v homskej štvrti Zajdál. Na stenách boli nastriekané nápisy, ktoré mali svedčiť o náboženskom motíve činu, uviedlo sýrske ministerstvo vnútra.

Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR), vražda a nápisy vyvolali hnev príbuzných aj príslušníkov ich beduínskeho kmeňa Baní Chálid, ktorí zaútočili na prevažne alavitské štvrte v meste Homs. Napádali ľudí, rabovali obchody a zapaľovali autá. Úrady preto zaviedli zákaz vychádzania až do pondelkového popoludnia.

Sýrske orgány zatkli 120 osôb podozrivých z účasti na nepokojoch. Naznačili, že vražda manželského páru nemala náboženský podtón a cieľom páchateľov bolo podnietiť v meste nepokoje a zmiasť vyšetrovateľov.

V utorok nepokoje vyvolali protesty alavitov v sýrskych pobrežných oblastiach. V Lázikíji kričali heslá ako „Sýrsky ľud je jednotný“ alebo „Celý svet, počúvajte nás, alaviti sa nepodvolia“.

Išlo o najväčšie protesty tejto komunity od pádu diktátora Bašára Asada, ktorý sám patrí k alavitom. Na demonštrácie vyzvala na sociálnych sieťach Najvyššia islamská rada alavitov.

Od zosadenia Asada došlo v Sýrii k viacerým prípadom sektárskeho násilia napriek sľubom dočasného prezidenta Ahmada Šaru, že nová vláda menšiny ochráni.

K najzávažnejším násilnostiam došlo v marci v pobrežných provinciách. Po útoku militantov verných zosadenému Asadovi na sily novej vlády bolo zmasakrovaných viac ako 1400 členov komunity alavitov.
