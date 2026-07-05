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Albánci protestovali v uliciach Tirany 35. deň po sebe

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Policajt zadržuje demonštranta počas protivládneho protestu v meste Tirana vo štvrtok 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

Pochodujúci vztýčili Ramovu bustu, ktorú neskôr pomocou lana zvalili

Autor TASR
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Tirana 5. júla (TASR) - V albánskom hlavnom meste Tirana sa v sobotu 35. deň po sebe uskutočnili protesty, na ktorých demonštranti vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Protesty sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odpor voči projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Protesty dostali pomenovanie po plameniakoch, ktoré žijú v chránenej oblasti obce Zvernec, kde sa plánuje výstavba.

Demonštranti vyjadrujú svoj hnev aj zo zvyšujúcich sa nákladov na život, zdravotníckeho systému, nízkych dôchodkov a obmedzených možností pre mladých ľudí, z ktorých mnohí v uplynulých rokoch odišli z Albánska.

Zábery v médiách zachytávajú desiatky tisíc ľudí, ktorí v sobotu pochodovali po hlavnom bulvári v Tirane smerom k Skanderbegovmu námestiu. Protestujúci skandovali slogany ako „Nové Albánsko“ alebo „Edi Rama odstúp“.

Pochodujúci vztýčili Ramovu bustu, ktorú neskôr pomocou lana zvalili. Ide o gesto pripomínajúce zvalenie sochy dlhoročného komunistického diktátora Envera Hoxhu vo februári 1991, udalosť, ktorú si Albánci každoročne pripomínajú 20. februára.

Keďže sobotný protest sa zhodoval s 62. narodeninami premiéra, niektorí demonštranti niesli „narodeninové torty“ z betónu, čím narážali na kontroverzné stavebné projekty. Ďalší niesli balóniky v tvare ružových plameniakov.

Po približne dvojhodinovom proteste sa veľká skupina ľudí vydala k policajnej stanici, kde požadovala prepustenie osôb zatknutých počas štvrtkového protestu v blízkosti parlamentu. Protestujúci rozbili okná na stanici a polícia na rozohnanie davu použila vodné delá.
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