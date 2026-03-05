< sekcia Zahraničie
Albanese: Austrália na Blízkom východe nasadila vojenské kapacity
Canberra 5. marca (TASR) - Premiér Anthony Albanese povedal vo štvrtok, že v rámci austrálskych krízových plánov boli vyslané „vojenské kapacity“ na Blízky východ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
USA a Izrael v sobotu zaútočili na Irán a zabili jeho najvyššieho predstaviteľa ajatolláha Alího Chameneího. Pre súvisiace vojenské akcie sa ďalšie krajiny snažia urýchlene evakuovať svojich občanov z Blízkeho východu.
Albanese povedal poslancom v austrálskom parlamente, že vláda už vyslala do regiónu šesť zásahových tímov. „A nasadili sme už aj vojenské kapacity začiatkom tohto týždňa v rámci našich krízových plánov,“ ozrejmil.
„Ďakujem Austrálčanom, ktorí sa vydali do nebezpečnej situácie, aby pomohli svojim spoluobčanom,“ vyhlásil. Ďalšie podrobnosti neposkytol, hoci vysielateľ SBS News informoval, že ide o lietadlá.
Prvý komerčný let z Dubaja od vypuknutia vojny medzi USA, Izraelom a Iránom pristál v Sydney v stredu neskoro v noci s viac ako 200 Austrálčanmi na palube. Albanese oznámil, že druhý let do Sydney odletel vo štvrtok ráno a očakávajú sa ďalšie lety zo Spojených arabských emirátov (SAE), uvádza SBS News. Podľa Canberry sa v regióne nachádza asi 115.000 austrálskych občanov.
