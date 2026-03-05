Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Albanese: Austrália na Blízkom východe nasadila vojenské kapacity

Austrálsky premiér Anthony Albanese. Foto: TASR/AP

Nový Zéland vo štvrtok nariadil vyslanie dvoch vojenských lietadiel na Blízky východ v rámci príprav na evakuáciu občanov z regiónu.

Autor TASR
Canberra 5. marca (TASR) - Premiér Anthony Albanese povedal vo štvrtok, že v rámci austrálskych krízových plánov boli vyslané „vojenské kapacity“ na Blízky východ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

USA a Izrael v sobotu zaútočili na Irán a zabili jeho najvyššieho predstaviteľa ajatolláha Alího Chameneího. Pre súvisiace vojenské akcie sa ďalšie krajiny snažia urýchlene evakuovať svojich občanov z Blízkeho východu.

Albanese povedal poslancom v austrálskom parlamente, že vláda už vyslala do regiónu šesť zásahových tímov. „A nasadili sme už aj vojenské kapacity začiatkom tohto týždňa v rámci našich krízových plánov,“ ozrejmil.

„Ďakujem Austrálčanom, ktorí sa vydali do nebezpečnej situácie, aby pomohli svojim spoluobčanom,“ vyhlásil. Ďalšie podrobnosti neposkytol, hoci vysielateľ SBS News informoval, že ide o lietadlá.

Prvý komerčný let z Dubaja od vypuknutia vojny medzi USA, Izraelom a Iránom pristál v Sydney v stredu neskoro v noci s viac ako 200 Austrálčanmi na palube. Albanese oznámil, že druhý let do Sydney odletel vo štvrtok ráno a očakávajú sa ďalšie lety zo Spojených arabských emirátov (SAE), uvádza SBS News. Podľa Canberry sa v regióne nachádza asi 115.000 austrálskych občanov.

Nový Zéland vo štvrtok nariadil vyslanie dvoch vojenských lietadiel na Blízky východ v rámci príprav na evakuáciu občanov z regiónu.
