Albanese: Austrália si bude robiť zásoby svojich kľúčových nerastov

Sydney 24. apríla (TASR) - Austrália si začne vytvárať zásoby kritických nerastných surovín a následne bude uzatvárať dohody o ich predaji „kľúčovým partnerom“, uviedol vo štvrtok austrálsky premiér Anthony Albanese. Canberra tak chce využiť veľké ložiská viacerých nerastov, ktoré sa v krajine nachádzajú, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Čoraz neistejšie časy si vyžadujú nový prístup, aby sa zabezpečilo, že Austrália maximalizuje strategickú hodnotu kritických nerastov,“ uviedol Albanese. „Musíme urobiť viac s prírodnými zdrojmi, ktoré svet potrebuje a ktoré Austrália vie poskytnúť,“ dodal premiér.



V Austrálii sa podľa AFP nachádzajú ložiská viacerých kľúčových nerastov vrátane lítia, niklu a kobaltu - kovov, ktoré sú využívané prakticky vo všetkom od smartfónov až po elektrické vozidlá. Väčšinu z vyťažených surovín predáva ako surovú rudu spracovateľským továrňam v Číne.



Vláda premiéra Albaneseho už predtým navrhla, že krajina by svoje nerastné suroviny mohla využiť ako vyjednávací prvok pri rokovaniach o cle so Spojenými štátmi. Podľa AFP majú USA tak ako aj ďalšie hlavné výrobné krajiny záujem tieto kľúčové nerasty získavať z iných zdrojov než z Číny.



„Schopnosť vlády vytvárať si zásoby je dôležitou poistkou proti tlaku trhu, ako aj zásahom iných krajín... Znamená to, že Austrália má moc predávať v správnom čase, správnym partnerom a zo správnych dôvodov,“ povedal vo štvrtok Albanese.