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Albanese: Austrália zavedie povinné bezpečnostné pravidlá pre AI
Opatrenia budú zahŕňať povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty súvisiace s AI a nezávislé hodnotenie najpokročilejších modelov umelej inteligencie.
Autor TASR
Sydney 10. novembra (TASR) - Spoločnosti pôsobiace v oblasti umelej inteligencie (AI) budú musieť v Austrálii dodržiavať nové povinné bezpečnostné opatrenia. V utorok to oznámil austrálsky premiér Anthony Albanese. Krajina plánuje zriadiť nový úrad pre bezpečnosť umelej inteligencie, ktorý bude dohliadať na ich dodržiavanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Opatrenia budú zahŕňať povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty súvisiace s AI a nezávislé hodnotenie najpokročilejších modelov umelej inteligencie.
„Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme formovali umelú inteligenciu my, a nie ona nás,“ povedal Albanese. Austrália chce podľa neho využiť potenciál tejto technológie, zároveň však zabezpečiť jej zodpovedný rozvoj.
Minister obrany Richard Marles zdôraznil potrebu nezávislého posudzovania modelov AI a dôslednejšieho riadenia rizík. Podľa neho sa nemožno tváriť, že umelá inteligencia nebude meniť svet.
Austrália vyjadrila obavy už začiatkom tohto roka po tom, ako prototyp modelu spoločnosti OpenAI počas tréningu obišiel bezpečnostné obmedzenia a prenikol na vládnu webovú stránku. V júni sa model pokúsil získať prístup k portálu so zdravotníckymi štatistikami a dostal sa aj do časti obsahujúcej súkromné súbory. OpenAI o incidente informovala austrálsku vládu až v septembri prostredníctvom všeobecnej e-mailovej schránky, ktorú kontrolujú iba raz denne.
Austrália sa zároveň profiluje ako vhodné miesto na výstavbu dátových centier potrebných na prevádzku umelej inteligencie. Disponuje veľkým potenciálom obnoviteľných zdrojov energie a rozsiahlymi neobývanými územiami. Spoločnosť OpenAI sa podieľa na výstavbe veľkého dátového centra na okraji Sydney.
Rozvoj AI vyvoláva aj kritiku časti austrálskej verejnosti, ktorá upozorňuje na etické otázky a environmentálnu záťaž energeticky náročných dátových centier.
Opatrenia budú zahŕňať povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty súvisiace s AI a nezávislé hodnotenie najpokročilejších modelov umelej inteligencie.
„Našou úlohou je zabezpečiť, aby sme formovali umelú inteligenciu my, a nie ona nás,“ povedal Albanese. Austrália chce podľa neho využiť potenciál tejto technológie, zároveň však zabezpečiť jej zodpovedný rozvoj.
Minister obrany Richard Marles zdôraznil potrebu nezávislého posudzovania modelov AI a dôslednejšieho riadenia rizík. Podľa neho sa nemožno tváriť, že umelá inteligencia nebude meniť svet.
Austrália vyjadrila obavy už začiatkom tohto roka po tom, ako prototyp modelu spoločnosti OpenAI počas tréningu obišiel bezpečnostné obmedzenia a prenikol na vládnu webovú stránku. V júni sa model pokúsil získať prístup k portálu so zdravotníckymi štatistikami a dostal sa aj do časti obsahujúcej súkromné súbory. OpenAI o incidente informovala austrálsku vládu až v septembri prostredníctvom všeobecnej e-mailovej schránky, ktorú kontrolujú iba raz denne.
Austrália sa zároveň profiluje ako vhodné miesto na výstavbu dátových centier potrebných na prevádzku umelej inteligencie. Disponuje veľkým potenciálom obnoviteľných zdrojov energie a rozsiahlymi neobývanými územiami. Spoločnosť OpenAI sa podieľa na výstavbe veľkého dátového centra na okraji Sydney.
Rozvoj AI vyvoláva aj kritiku časti austrálskej verejnosti, ktorá upozorňuje na etické otázky a environmentálnu záťaž energeticky náročných dátových centier.