Piatok 5. september 2025
Albanese hovoril s Trumpom o nerastoch aj bezpečnosti

Na archívnej snímke austrálsky premiér Anthony Albanese. Foto: TASR/AP

Austrália disponuje bohatými ložiskami kritických nerastov, ako je lítium, nikel a kobalt, ale väčšinu predáva ako surovú rudu, ktorá sa spracováva v čínskych továrňach.

Autor TASR
Sydney/Washington 5. septembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že vo štvrtok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o kritických nerastoch, bezpečnosti a obchode. Rozhovor označil za „srdečný a konštruktívny“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Diskutovali sme o našich obchodných a ekonomických vzťahoch, ako aj o... kritických nerastoch,“ uviedol Albanese na sociálnych sieťach. „Hovorili sme aj o spoločných bezpečnostných záujmoch USA a Austrálie,“ dodal.

Štvrtkový telefonát bol štvrtým rozhovorom medzi oboma lídrami od Trumpovho znovuzvolenia v novembri minulého roka, pripomína AFP. Osobne by sa podľa agentúry mohli po prvýkrát stretnúť počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktoré sa uskutoční neskôr v septembri.

Austrália disponuje bohatými ložiskami kritických nerastov, ako je lítium, nikel a kobalt, ale väčšinu predáva ako surovú rudu, ktorá sa spracováva v čínskych továrňach. Albanese ešte v apríli uviedol, že krajina začne vytvárať strategické rezervné zásoby týchto nerastov, vysvetľuje AFP.
