< sekcia Zahraničie
Albanese hovoril s Trumpom o nerastoch aj bezpečnosti
Austrália disponuje bohatými ložiskami kritických nerastov, ako je lítium, nikel a kobalt, ale väčšinu predáva ako surovú rudu, ktorá sa spracováva v čínskych továrňach.
Autor TASR
Sydney/Washington 5. septembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že vo štvrtok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o kritických nerastoch, bezpečnosti a obchode. Rozhovor označil za „srdečný a konštruktívny“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Diskutovali sme o našich obchodných a ekonomických vzťahoch, ako aj o... kritických nerastoch,“ uviedol Albanese na sociálnych sieťach. „Hovorili sme aj o spoločných bezpečnostných záujmoch USA a Austrálie,“ dodal.
Štvrtkový telefonát bol štvrtým rozhovorom medzi oboma lídrami od Trumpovho znovuzvolenia v novembri minulého roka, pripomína AFP. Osobne by sa podľa agentúry mohli po prvýkrát stretnúť počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktoré sa uskutoční neskôr v septembri.
Austrália disponuje bohatými ložiskami kritických nerastov, ako je lítium, nikel a kobalt, ale väčšinu predáva ako surovú rudu, ktorá sa spracováva v čínskych továrňach. Albanese ešte v apríli uviedol, že krajina začne vytvárať strategické rezervné zásoby týchto nerastov, vysvetľuje AFP.
„Diskutovali sme o našich obchodných a ekonomických vzťahoch, ako aj o... kritických nerastoch,“ uviedol Albanese na sociálnych sieťach. „Hovorili sme aj o spoločných bezpečnostných záujmoch USA a Austrálie,“ dodal.
Štvrtkový telefonát bol štvrtým rozhovorom medzi oboma lídrami od Trumpovho znovuzvolenia v novembri minulého roka, pripomína AFP. Osobne by sa podľa agentúry mohli po prvýkrát stretnúť počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, ktoré sa uskutoční neskôr v septembri.
Austrália disponuje bohatými ložiskami kritických nerastov, ako je lítium, nikel a kobalt, ale väčšinu predáva ako surovú rudu, ktorá sa spracováva v čínskych továrňach. Albanese ešte v apríli uviedol, že krajina začne vytvárať strategické rezervné zásoby týchto nerastov, vysvetľuje AFP.