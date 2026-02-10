< sekcia Zahraničie
Albanese je zdesený z násilností na proteste proti návšteve Herzoga
Štvordňová návšteva Herzoga v Austrálii vyvolala v pondelok protesty.
Autor TASR
Sydney 10. februára (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v utorok uviedol, že je „šokovaný“ stretmi na proteste v Sydney proti návšteve izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga. Zároveň obhajoval konanie polície voči protestujúcim, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Toto sú naozaj scény, ktoré by sa podľa mňa nemali odohrávať,“ povedal Albanese. „Ľudia by mali mať možnosť vyjadriť svoje názory pokojne, pričom polícia jasne stanovila trasy, po ktorých mali ľudia pochodovať,“ konštatoval premiér.
Štvordňová návšteva Herzoga v Austrálii vyvolala v pondelok protesty. Chaos a konflikty vypukli po tom, ako sa polícia snažila zabrániť protestujúcim vstúpiť do „zakázanej zóny“. Bezpečnostné zložky zasiahli s použitím obranného spreja.
Premiér štátu Nový Južný Wales Chris Minns uviedol, že polícia riešila „nesmierne zložitú situáciu“. Neďaleko miesta protestov sa totiž Herzog spolu s tisícami ľudí zúčastnil na spomienkovom podujatí za obete teroristického útoku na pláži Bondi zo 14. decembra 2025. Podľa Minnsa by došlo ku „katastrofe“, ak by dovolili protestujúcim pochodovať v blízkosti tohto podujatia.
Polícia štátu Nový Južný Wales informovala, že na proteste zadržala celkovo 27 ľudí vrátane desiatich, ktorí napadli členov bezpečnostných zložiek. Zároveň potvrdila, že proti davu použila obranný sprej.
Pobúrenie podľa AFP vzbudilo video na sociálnych sieťach, na ktorom policajti tlačia a strkajú moslimských mužov modliacich sa v blízkosti radnice v Sydney.
Miestna poslankyňa Abigail Boydová pre vysielateľa ABC povedala, že utrpela zranenia pri zásahu polície na pochode. „Nevedela som, že toto môže polícia urobiť v našom štáte. Som úplne šokovaná,“ uviedla. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu, na ktorej má golier na spevnenie krku.
Izraelský prezident Herzog je na návšteve Austrálie do štvrtka. V utorok ráno sa stretol so študentmi židovskej školy na predmestí Sydney. Naplánované má aj stretnutie s rodinami obetí útoku na pláži Bondi.
