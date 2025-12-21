Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Zahraničie

Albanese po útoku na pláži nariadil preskúmanie polície

.
Policajt stojí pri policajnej páske po streľbe na pláži Bondi v Sydney v nedeľu 14. decembra 2025. Foto: TASR/AP

K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka).

Autor TASR
Canberra 21. decembra (TASR) - Austrálsky predseda vlády Anthony Albanese v nedeľu oznámil, že nariadil prešetrenie polície a tajných služieb po hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vláda podľa vyhlásenia Albaneseho preskúma, či majú správne právomoci a štruktúry na „ochranu Austrálčanov po hrozivom antisemitskom teroristickom útoku na pláži Bondi“.

„Zverstvá inšpirované ISIS z minulej nedele zdôrazňujú rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie v našej krajine,“ povedal premiér s odkazom na organizáciu Islamský štát. „Naše bezpečnostné zložky musia byť v čo najlepšej pozícii, aby dokázali reagovať,“ konštatoval.

K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, päť je v kritikom stave.

Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu.

Austrália si v nedeľu uctí pamiatku obetí minútou ticha, a to o 18.47 h miestneho času (8.47 SEČ), teda presne v čase, keď strelci pred týždňom spustili paľbu, informuje agentúra Reuters. Orgány vyzvali Austrálčanov, aby v nedeľu večer, na začiatku ôsmeho a posledného dňa židovského sviatku svetiel, zapálili sviečku „ako tichý akt spomienky s rodinou, priateľmi alebo blízkymi“.
.

Neprehliadnite

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg