Albanese sa snaží upokojiť obavy pred referendom za práva aborigénov

Sydney 8. októbra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese sa v nedeľu pokúsil motivovať skeptických voličov, aby podporili referendum o právach pôvodného obyvateľstva a povedal im, že sa "nemajú čoho báť". TASR informuje podľa agentúry AFP.



Referendum o zmene ústavy sa uskutoční 14. októbra s cieľom uznať práva aborigénov (domorodých Austrálčanov). Malo by pomôcť riešiť zakorenené nerovnosti a aborigéni by mali získať silnejšie slovo pri tvorbe národnej politiky.



"Toto by malo byť nad politikou. V tomto návrhu sa absolútne niet čoho báť," povedal Albanese v nedeľu. V nasledujúcich dňoch bude motivovať voličov počas turné vo veľkých mestách na pobreží, banských strediskách vo vnútrozemí aj odľahlých domorodých osadách.



Vznik poradného orgánu aborigénov bolo odporučené v memorande "Uluru Statement from the Heart" z roku 2017, ktorý vypracovalo viac ako 250 domorodých lídrov.



Podľa prieskumov tzv. hlas domorodcov v parlamente pravdepodobne neuspeje. Debata pred referendom tiež vyvolala neistotu o dopade navrhovanej reformy a podnietila rasové napätie.



Na zmenu austrálskej ústavy je potrebná "dvojitá väčšina", to znamená, že za možnosť "áno" musí v referende hlasovať nadpolovičná väčšina na celoštátnej úrovni a zároveň to musí byť v najmenej štyroch zo šiestich štátov Austrálie.



Nedávne prieskumy ukazujú, že asi 60 percent Austrálčanov je proti a 40 percent "za", čo je takmer opačný pomer ako pred rokom. Austrálska volebná komisia uviedla, že do hlasovania v referende sa prihlásilo viac ako 17 miliónov ľudí, čo je najvyšší počet v histórii krajiny.



Doteraz posledné referendum v Austrálii sa uskutočnilo v roku 1999, keď voliči odmietli možnosť stať sa republikou. Z celkovo 44 austrálskych referend bolo úspešných iba osem, posledné v roku 1977.