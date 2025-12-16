< sekcia Zahraničie
Albanese: Útočníci boli zrejme motivovaní ideológiou Islamského štátu
Páchateľmi útoku boli 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Úrady incident bezprostredne označili za antisemitský teroristický čin.
Sydney 16. decembra (TASR) - Útočníci, ktorí v nedeľu počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) na pláži Bondi v Sydney pripravili o život 15 ľudí, boli podľa austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho zrejme motivovaní „ideológiou Islamského štátu“. Inšpiráciu touto militantnou organizáciou neskôr potvrdila aj polícia. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Premiér Albanese uviedol, že páchatelia boli pred útokom radikalizovaní. „Zdá sa, že motiváciou bola ideológia Islamského štátu... Ideológia, ktorá existuje viac než desať rokov a viedla k ideológii nenávisti a v tomto prípade k pripravenosti spáchať masovú vraždu,“ poznamenal.
Ako ďalej ozrejmil, tieto vyhlásenia vychádzajú zo získaných dôkazov, vrátane „prítomnosti vlajok Islamského štátu v zadržanom vozidle“ mladšieho z útočníkov. V aute sa podľa úradov nachádzali aj výbušniny.
Komisárka federálnej polície Krissy Barrettová doplnila, že útočníci si svoje obete pravdepodobne nevyberali podľa žiadnych konkrétnych znakov. „Zdá sa, že údajní vrahovia mali záujem len o to, aby dosiahli čo najvyšší počet obetí,“ vyhlásila.
Policajný komisár štátu Nový Južný Wales Mal Lanyon na tlačovej konferencii oznámil, že obaja muži minulý mesiac cestovali na Filipíny. Dôvody tejto cesty sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Albanese ďalej prezradil, že 24-ročný Naveed už v roku 2019 upútal pozornosť austrálskej spravodajskej služby, ale nebol považovaný za bezprostrednú hrozbu. „Upútal ich pozornosť kvôli svojim kontaktom s inými osobami. Dvaja ľudia, s ktorými bol spájaný, boli obvinení a skončili vo väzení, ale v tom čase nebol považovaný za osobu, ktorá by bola predmetom záujmu.“
Polícia pri zásahu zastrelila otca, syn Naveed leží v kóme v nemocnici s vážnymi zraneniami. V nemocnici je po streľbe naďalej hospitalizovaných 25 ľudí, z toho desiati sú vo veľmi vážnom stave.
