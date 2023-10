Albanese v novembri navštívi Čínu, stretne sa s prezidentom

Sydney 22. októbra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese začiatkom novembra navštívi Čínu a stretne sa s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom, potvrdila v nedeľu Canberra. Oznam prichádza v čase, keď sa títo dvaja obchodní partneri snažia napraviť kedysi mrazivé vzťahy medzi svojimi krajinami.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Albanese pristúpil na cestu, ktorá sa uskutoční od 4. do 7. novembra, po tom, ako Čína súhlasila s pozastavením zdĺhavého sporu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorý vyvolalo zavedenie vysokého cla na austrálske víno.



"Teším sa na návštevu Číny; je to dôležitý krok smerom k zabezpečeniu stabilných a produktívnych vzťahov. Vítam posun, ktorý sme dosiahli pri návrate austrálskych výrobkov vrátane austrálskeho vína na čínsky trh," uviedol Albanese vo vyhlásení.



Čína v roku 2020 uvalila vysoké clá na kľúčový austrálsky vývoz, ako je jačmeň, hovädzie mäso a víno, čím na vrchole ostrého sporu s bývalou konzervatívnou vládou Austrálie "napla svoje hospodárske svaly". Mnohé z týchto prekážok sa však pomaly rušia, keďže austrálska stredoľavicová vláda - zvolená vlani v máji - zaujala menej konfrontačný prístup.



K posunu došlo aj na diplomatickom poli, keď Čína začiatkom októbra súhlasila s prepustením austrálskej novinárky Čcheng Lej, ktorá bola viac ako tri roky zadržiavaná na základe nejasných obvinení zo špionáže.



Albaneseho návšteva bude prvou cestou austrálskeho premiéra do Číny od roku 2016, všíma si AFP. "Teším sa na spoluprácu s prezidentom Si Ťin-pchingom aj premiérom Li Čchiangom v národnom záujme Austrálie," dodal Albanese.