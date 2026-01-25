< sekcia Zahraničie
Albanese vyzval na rešpekt voči vojakom, ktorí slúžili v Afganistane
Viaceré európske krajiny reagovali ostro na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii.
Autor TASR
Canberra 25. januára (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v nedeľu označil vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o pôsobení vojakov z iných krajín počas vojny v Afganistane za „neprijateľné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Viaceré európske krajiny reagovali ostro na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok tiež zopakoval svoj názor, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.
K týmto Trumpovým tvrdeniam sa v nedeľu vyjadril aj austrálsky premiér. „Tých 47 austrálskych rodín, ktorým tieto komentáre ublížia, si zaslúžia náš úplný rešpekt, náš obdiv,“ povedal Albanese o rodinách vojakov, ktorí padli počas vojny v Afganistane.
„Odvaha, ktorú preukázalo 40.000 Austrálčanov slúžiacich v Afganistane - určite boli v prvej línii, aby spolu s našimi ďalšími spojencami bránili demokraciu a slobodu a chránili naše národné záujmy,“ uviedol Albanese. „Zaslúžia si náš rešpekt,“ konštatoval.
Britský premiér Keir Starmer v piatok vyjadrenia Trumpa odsúdil ako urážlivé s tým, že spôsobili veľkú bolesť príbuzným britských vojakov, ktorí boli v Afganistane zabití alebo zranení. Podobne sa vyjadrili aj predstavitelia Dánska, Francúzska, Nemecka či Talianska.
Trump v sobotu telefonoval so Starmerom a podľa AFP zrejme zmenil svoj postoj, pokiaľ ide o britských vojakov v Afganistane. „Skvelí a veľmi odvážni vojaci Spojeného kráľovstva budú vždy stáť pri Spojených štátoch amerických,“ napísal na svojej platforme Truth Social. „V Afganistane ich zomrelo 457, mnohí utrpeli ťažké zranenia a patrili k najväčším zo všetkých bojovníkov. Je to puto príliš silné na to, aby sa mohli niekedy zlomiť,“ vyhlásil.
Austrálsky premiér tvrdí, že najnovšie vyjadrenie Trumpa naznačujú úplne odlišný postoj, ako tie predošlé. „Uznáva prínos,“ konštatoval. Predošlé tvrdenia amerického prezidenta boli podľa neho „úplné nevhodné a absolútne neprijateľné“.
