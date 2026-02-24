Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Albaneseho nakrátko evakuovali z jeho sídla pre bezpečnostný incident

Po niekoľkých hodinách sa do premiérskeho sídla vrátil.

Autor TASR
Canberra 24. februára (TASR) - Austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho v utorok večer miestneho času evakuovali z jeho oficiálneho sídla The Lodge v Canberre z dôvodu bezpečnostnej hrozby, oznámila polícia. Po niekoľkých hodinách sa do premiérskeho sídla vrátil, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Austrálska stanica ABC informovala, že išlo o bezpečnostný incident, pri ktorom zasahovala polícia a premiéra na niekoľko hodín evakuovali na iné miesto.

„Bola vykonaná dôkladná prehliadka a nenašlo sa nič podozrivé,“ tvrdí polícia. Podľa jej vyhlásenia v tejto chvíli verejnosti nič nehrozí.
.

