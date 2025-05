Albaneseho vláda prisľúbila jednotu a riešenie hospodárskych otázok

Sydney 4. mája (TASR) - Stredoľavicová Austrálska strana práce (ALP) bude po svojom opätovnom víťazstve v parlamentných voľbách viesť „disciplinovanú a usporiadanú vládu“, vyhlásil premiér Anthony Albanese. Minister financií Jim Chalmers dodal, že jej prioritou bude hospodárstvo a americko-čínska obchodná vojna. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



„V našom druhom volebnom období budeme disciplinovanou a usporiadanou vládou tak, ako sme boli v prvom volebnom období... Austrálčania hlasovali za jednotu a nie za rozdelenie,“ povedal Albanese novinárom v Sydney.



„Bezprostredná pozornosť sa sústreďuje na globálnu ekonomickú neistotu, USA a Čínu, a na to, čo to pre nás znamená,“ uviedol Chalmers pre austrálsku verejnoprávnu televíziu ABC. „To, čo sa deje, najmä medzi USA a Čínou, vrhá temný tieň na svetové hospodárstvo... Musíme byť schopní, a budeme schopní, túto neistotu zvládnuť,“ dodal.



ALP po sobotňajšom víťazstve pravdepodobne rozšíri svoju väčšinu v parlamente zo 77 na 86 kresiel, predpovedala televízia ABC. Približne tri štvrtiny hlasov už bolo spočítaných a sčítavanie bude pokračovať aj v pondelok, dodáva Reuters. Albanese sa stane prvým premiérom v krajine, ktorý získal druhé trojročné funkčné obdobie po sebe za posledných 21 rokov.



Prieskumy verejnej mienky spočiatku ukazovali, že ALP zaostávala za opozičnou Liberálno-národnou koalíciou (LNP). Líder austrálskej opozície Peter Dutton však po sobotňajších voľbách priznal porážku a Albanesemu zablahoželal k víťazstvu. Podľa prognóz televízie ABC príde Dutton o svoje parlamentné kreslo a jeho miesto by mal obsadiť člen ALP.