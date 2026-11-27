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Albaneseová: Kostarika musí niesť zodpovednosť za obvinenia
Albaneseová pricestovala na Medzinárodné letisko Juana Santamaríu neďaleko San José vo štvrtok.
Autor TASR
San José 27. novembra (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francesca Albaneseová v piatok uviedla, že Kostarika bude niesť zodpovednosť za nepravdivé obvinenia z terorizmu, na základe ktorých jej nepovolili vstup do krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Som hlboko pobúrená, že vláda Kostariky šíri nepravdivé informácie, ktoré má spájajú s terorizmom,“ uviedla talianska právnička na letisku v San José v prejave adresovanom Kostarickej univerzite, ktorá jej udelila čestný titul za jej doterajšiu prácu.
Vládu Kostariky tiež obvinila z podporovania režimu apartheidu na palestínskych územiach. „Obhajoba ľudských práv nie je terorizmus a vláda musí za tieto narážky niesť zodpovednosť, ako to vyžaduje právny štát,“ vyhlásila.
Albaneseová pricestovala na Medzinárodné letisko Juana Santamaríu neďaleko San José vo štvrtok. Cieľom jej návštevy bolo prevziať si spomínaný čestný titul. Vláda Kostariky jej však nepovolila vstup do krajiny pre podozrenie z „väzieb na teroristické činy“.
Izrael a niektorí jeho spojenci ostro kritizujú Albaneseovú za jej dlhodobé obviňovanie židovského štátu z toho, že pácha genocídu na Palestínčanoch.
Spojené štáty, ktoré sú hlavným spojencom Izraela, uvalili na Albaneseovú sankcie po tom, ako kritizovala americkú politiku v súvilosti s Pásmom Gazy.
„Aké riziko pre verejnú bezpečnosť predstavuje osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva, ktorej úlohou je dokumentovať spoluúčasť na zločinoch a beztrestnosť za ne počas uplynulých štyroch rokov?“ dodala v piatok Albaneseová.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím vlády Kostariky a uviedol, že je v kontakte s tamojšími predstaviteľmi.
„Som hlboko pobúrená, že vláda Kostariky šíri nepravdivé informácie, ktoré má spájajú s terorizmom,“ uviedla talianska právnička na letisku v San José v prejave adresovanom Kostarickej univerzite, ktorá jej udelila čestný titul za jej doterajšiu prácu.
Vládu Kostariky tiež obvinila z podporovania režimu apartheidu na palestínskych územiach. „Obhajoba ľudských práv nie je terorizmus a vláda musí za tieto narážky niesť zodpovednosť, ako to vyžaduje právny štát,“ vyhlásila.
Albaneseová pricestovala na Medzinárodné letisko Juana Santamaríu neďaleko San José vo štvrtok. Cieľom jej návštevy bolo prevziať si spomínaný čestný titul. Vláda Kostariky jej však nepovolila vstup do krajiny pre podozrenie z „väzieb na teroristické činy“.
Izrael a niektorí jeho spojenci ostro kritizujú Albaneseovú za jej dlhodobé obviňovanie židovského štátu z toho, že pácha genocídu na Palestínčanoch.
Spojené štáty, ktoré sú hlavným spojencom Izraela, uvalili na Albaneseovú sankcie po tom, ako kritizovala americkú politiku v súvilosti s Pásmom Gazy.
„Aké riziko pre verejnú bezpečnosť predstavuje osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva, ktorej úlohou je dokumentovať spoluúčasť na zločinoch a beztrestnosť za ne počas uplynulých štyroch rokov?“ dodala v piatok Albaneseová.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím vlády Kostariky a uviedol, že je v kontakte s tamojšími predstaviteľmi.