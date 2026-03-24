Albaneseová: Svet dal Izraelu oprávnenie na mučenie Palestínčanov
Izraelská misia v Ženeve jej tvrdenia ostro odmietla.
Autor TASR
Ženeva 24. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo dalo Izraelu oprávnenie na mučenie Palestínčanov, vyhlásila v pondelok v Ženeve osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francesca Albaneseová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Izrael v podstate dostal povolenie mučiť Palestínčanov, pretože väčšina vlád a ministrov to dovolila,“ povedala pri predkladaní svojej najnovšej správy Rade OSN pre ľudské práva. Podľa Albaneseovej sa „mučenie stalo štátnou politikou“ Izraela a život na okupovaných palestínskych územiach predstavuje „nepretržité fyzické a psychické utrpenie“.
Spravodajkyňa uviedla, že jej správa dokumentuje systematické mučenie Palestínčanov v rozsahu, ktorý podľa nej naznačuje kolektívnu pomstu a deštruktívny úmysel. Doplnila, že mučenie sa podľa jej zistení neobmedzuje len na väznice, ale týka sa celého okupovaného palestínskeho územia.
„Svedectvá, ktoré zaznamenávam ja a mnohí ďalší, nie sú len tragickými príbehmi utrpenia; sú dôkazom zločinov proti ľudskosti, ktoré sa zameriavajú na celý palestínsky ľud, na celé okupované územie a prejavujú sa vo všetkých formách zločinného konania,“ poznamenala.
Ďalej varovala, že medzinárodná reakcia bude skúškou kolektívnej právnej a morálnej zodpovednosti jednotlivých krajín. „Porušovanie medzinárodného práva sa nezastaví v Palestíne. Už sa šíri od Libanonu po Irán, cez krajiny Perzského zálivu až po Venezuelu. A ak tomu nezabránime, rozšíri sa oveľa ďalej,“ povedala Albaneseová.
Izraelská misia v Ženeve jej tvrdenia ostro odmietla. V reakcii uviedla, že Albaneseová „nie je obhajkyňou ľudských práv, ale agentkou chaosu“, a jej správy označila za politicky motivované. „Albaneseová presadzuje nebezpečné extrémistické naratívy s cieľom podkopať samotnú existenciu štátu Izrael,“ uvádza sa v stanovisku.
Osobitná spravodajkyňa OSN dlhodobo čelí ostrej kritike, obvineniam z antisemitizmu a požiadavkám na svoje odvolanie zo strany Izraela a niektorých jeho spojencov v súvislosti s jej kritikou na adresu židovského štátu a dlhodobými obvineniami z „genocídy“.
Osobitní spravodajcovia OSN sú nezávislí experti poverení Radou OSN pre ľudské práva, aby podávali správy o svojich zisteniach, nevystupujú však v mene OSN.
