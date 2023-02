Albanese:Ponorky s jadrovým pohonom výrazne posilnia austrálsku obranu

Canberra 22. februára (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese uviedol, že dohoda, na základe ktorej získa Austrália ponorky s jadrovým pohonom, bude pre krajinu najväčším skokom v oblasti obranyschopnosti v histórii. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AP.



Austrália má byť vyzbrojená ponorkami s americkou jadrovou technológiou na základe trojstranného bezpečnostného paktu AUKUS, ktorý táto krajina podpísala v roku 2021 s USA a Spojeným kráľovstvom. Rozhodnutie o tom, aké ponorky Canberra dostane má padnúť v marci. Diskutuje sa o novej generácii amerických ponoriek triedy USS Virginia, moderných britských ponorkách triedy Astute, alebo o novom hybridnom dizajne.



Albanese v utorok uviedol, že zdieľanie technológií medzi partnermi AUKUS prinesie výhody i nad rámec ponoriek. "Bude to najväčší skok v našej obranyschopnosti v histórii," povedal a poukázal na pokrok oproti dieselelektrickým ponorkám triedy Collins, ktoré austrálske námorníctvo zaradilo do služby pred vyše 20 rokmi.



"AUKUS je o budúcnosti a ďalej vytvára spoločné hodnoty a spoločné záujmy, ktoré majú naše tri národy," dodal. Z tejto spolupráce podľa jeho slov dokážu profitovať všetky tri krajiny.



Kritici tohto rozhodnutia poukazujú na to, že Austrália nemá znalosti v oblasti jadrových technológií a bude tak v tejto veci úplne závislá na svojich partneroch, ktorí majú k dispozícii i jadrové zbrane. Austrália má na svojom území iba jeden atómový reaktor, na predmestí Sydney, ktorý produkuje jadrové izotopy na lekárske účely, pripomína AP.



Kritici tiež povedali, že na rozdiel od súčasnej flotily ponoriek bude môcť Austrália používať ponorky s jadrovým pohonom iba so súhlasom USA a Británie. Albanese však tvrdí, že Austrália bude mať aj naďalej právomoc a suverenitu pri rozhodovaní o tom, ako budú ponorky rozmiestnené.



Canberra svojich regionálnych partnerov, ktorí sa obávajú zbrojenia, uistila, že austrálske ponorky budú mať jadrový pohon, no nikdy nebudú vybavené jadrovými zbraňami.