Albánska opozícia zablokovala cesty a žiada úradnícku vládu

Tirana 30. októbra (TASR) - Albánski opoziční aktivisti v utorok na niekoľko hodín zablokovali hlavné cesty počas celonárodného protestu, na ktorom požadovali, aby vládu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami nahradil technokratický dočasný kabinet. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Opoziční poslanci parlamentu podporovaní stovkami svojich stúpencov zablokovali dopravu na hlavnej diaľnici do metropoly Tirana a na ďalších piatich hlavných cestách v tejto balkánskej krajine.



"Občianska blokáda - dnes alebo nikdy!" bolo motto protestu na webovej stránke hlavnej opozičnej Demokratickej strany (PD).



Opoziční poslanci v Tirane svojimi autami zablokovali dopravu na tri hodiny. Prívrženci opozície na iných miestach usporiadali zhromaždenia pri cestách alebo pálili pneumatiky.



Konzervatívni demokrati pod vedením bývalého premiéra Saliho Berishu dlhodobo obviňujú socialistov súčasného premiéra Ediho Ramu z korupcie, manipulácie predchádzajúcich volieb a uzurpovania si právomocí súdnictva.



Na ochranu vládnych budov, dopravy a právneho štátu boli nasadené tisíce policajtov. Pred ukončením zhromaždení v neskorých večerných hodinách došlo k sporadickým zrážkam medzi policajtmi a aktivistami.



Demokrati a ich stúpenci protestujú proti zatknutiu Berishu a bývalého prezidenta Ilira Metu v samostatných prípadoch korupcie, a tvrdia, že obvinenia sú politicky motivované. Odsúdený a uväznený za ohováranie bola aj ďalší demokratický poslanec Ervin Salianji.



Demokrati organizujú násilné protesty proti vláde od roku 2013, keď stratili moc v krajine.



Na jar 2025 sa v Albánsku uskutočnia parlamentné voľby, ktoré by podľa politických prognostikov mali vyhrať Ramovi socialisti - čiastočne aj preto, že opozícia je názorovo rozdelená.



Spojené štáty a Európska únia vyzvali opozíciu, aby obnovila dialóg s vládou, a uviedli, že násilie nepomôže krajine integrovať sa do 27-členného bloku EÚ.



V roku 2020 sa EÚ rozhodla začať s Albánskom rokovania o plnom členstve. Začiatkom októbra začala Tirana rokovať s Bruselom o tom, ako sa krajina prispôsobí EÚ v oblasti právneho štátu, fungovania demokratických inštitúcií a boja proti korupcii.