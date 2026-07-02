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Albánska polícia použila na rozohnanie demonštrantov vodné delá
Ďalší protest je naplánovaný na sobotu 4. júla.
Autor TASR
Tirana 2. júla (TASR) - Albánska polícia použila vo štvrtok pred parlamentom vodné delá a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonštrantov, ktorí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety vrátane vajec a múky. Pri zrážkach utrpeli zranenia traja policajti a jeden protestujúci, uviedli miestne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Od mája prebiehajú v hlavnom meste Tirana protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Jareda Kushnera v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska. Protest proti luxusnému rezortu sa však rozšíril aj na ďalšie projekty plánované pozdĺž pobrežia.
Demonštranti sa zhromaždili vo štvrtok ráno pred budovou parlamentu pred začiatkom parlamentnej schôdze. Keď vstupovali poslanci do budovy, demonštranti na nich začali hádzať vajcia a múku. Niektorí z nich hádzali vajcia aj na policajtov, ktorí použili následne na rozohnanie davu vodné delá a slzotvorný plyn.
„Krásny protest občianstva, vlastenectva a čestnosti teraz ustúpil starému filmu plnému konfliktov, sporov a násilia,“ napísal premiér Edi Rama v príspevku na platforme X.
Plán na výstavu hotela po prvýkrát predstavili v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali po tom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry.
Okrem nesúhlasu s týmto projektom, vyjadrujú podľa právničky Ireny Duleovávyovej demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol výstavbu umožniť. Protestujúci obviňujú vládu z korupcie, a taktiež požadujú odstúpenie premiéra z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.
Ďalší protest je naplánovaný na sobotu 4. júla.
Od mája prebiehajú v hlavnom meste Tirana protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Jareda Kushnera v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska. Protest proti luxusnému rezortu sa však rozšíril aj na ďalšie projekty plánované pozdĺž pobrežia.
Demonštranti sa zhromaždili vo štvrtok ráno pred budovou parlamentu pred začiatkom parlamentnej schôdze. Keď vstupovali poslanci do budovy, demonštranti na nich začali hádzať vajcia a múku. Niektorí z nich hádzali vajcia aj na policajtov, ktorí použili následne na rozohnanie davu vodné delá a slzotvorný plyn.
„Krásny protest občianstva, vlastenectva a čestnosti teraz ustúpil starému filmu plnému konfliktov, sporov a násilia,“ napísal premiér Edi Rama v príspevku na platforme X.
Plán na výstavu hotela po prvýkrát predstavili v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali po tom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry.
Okrem nesúhlasu s týmto projektom, vyjadrujú podľa právničky Ireny Duleovávyovej demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol výstavbu umožniť. Protestujúci obviňujú vládu z korupcie, a taktiež požadujú odstúpenie premiéra z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.
Ďalší protest je naplánovaný na sobotu 4. júla.