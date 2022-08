Albánska polícia zatkla štyroch Čechov, ktorí sa fotili pri zbrojovke

Tirana/Praha 21. augusta (TASR) - Albánska polícia v nedeľu zatkla štyroch Čechov, ktorí sa údajne fotografovali pri zbrojovke v meste Polican. Zadržaní Česi uviedli, že sú len stratení turisti. TASR správu prevzala zo serveru iRozhlas.cz, ktorý sa odvoláva na albánske médiá.



"Môžeme potvrdiť, že v Albánsku boli zadržaní štyria českí občania. Ide o dvoch mužov a dve ženy, ktorých totožnosť nateraz nemôžeme uviesť. Albánska polícia o prípade informovala český zastupiteľský úrad," uviedla pre portál Novinky.cz hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Lenka Do.



Podľa hovorkyne však zadržaní Česi zatiaľ nepožiadali český zastupiteľský úrad o pomoc.



Českí občania sa fotografovali pri tuneli, ktorý je podľa albánskej polície prístupovou cestou do zbrojovky. Pri zatýkaní uviedli, že sú len turisti a stratili sa.



Zadržanie českých občanov sa odohralo len deň po tom, čo albánska polícia zatkla tri osoby s ruským a ukrajinským pasom, ktoré sa pokúšali dostať do vojenského závodu v albánskom meste Gramsh.



Albánsky premiér Edi Rama uviedol, že tieto tri osoby sú "podozrivé zo špionáže".