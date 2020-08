Albánskemu podnikateľovi zhabali obrovský majetok spájaný s drogami

Tirana 4. augusta (TASR) - Albánska prokuratúra v pondelok oznámila, že zhabala obrovský majetok patriaci podnikateľovi a mediálnemu magnátovi Yllimu Ndroqimu, podozrivému z toho, že svoju ríšu vybudoval vďaka ziskom z obchodovania s drogami. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Špeciálna prokuratúra na boj proti korupcii a organizovanému zločinu, známa v Albánsku pod skratkou SPAK, uviedla, že úrady skonfiškovali magnátov majetok širokej škály - od bytov, pôdy, lesa až po vozidlá vrátane značky Rolls Royce a dve televízne stanice RTV Ora a Channel One. Úrady sa opierali o "logické pochybnosti, podporené dôkazmi", že Ylli Ndroqi, tiež známy ako Xhemal Pasmaciu, "je zapletený do zločineckej činnosti".



Ndroqiho videli ísť v pondelok na policajnú stanicu, ale nezadržali ho tam.



Podnikateľa už skôr zatkli v Turecku a Taliansku pre podozrenia, že patrí do zločineckej organizácie, ktorá sa zaoberá obchodovaním s drogami, ale v oboch prípadoch ho pustili na slobodu.



Prokuratúra uviedla, že majetok patriaci Ndroqimu a jeho rodine pochádza z "účasti na zločineckej činnosti" a je "neoprávnený".



Ndroqiho právnici vyhlásili, že sa proti zhabaniu majetku odvolajú. Podnikateľ spája konfiškáciu s právnym sporom, ktorý má so starostom albánskej metropoly Tirana.



"Všetok jeho majetok bol vytvorený legálne, pochádza z jeho činnosti, podnikania a bankových pôžičiek," povedal Ndroqiho právnik Rei Beqiraj. "Je presvedčený, že toto je politický nátlak, spôsobený súdnym sporom so starostom Tirany Erionom Veliajom," dodal právnik.



Ndroqi zažaloval Veliaja za očierňovanie po tom, čo starosta obvinil zamestnancov Ndroqiho mediálnych holdingov z korupcie. Podnikateľ tvrdí, že na jeho zamestnancov útočia, lebo prinášajú informácie o prípadoch korupcie, do ktorých sú zapletení verejní predstavitelia.