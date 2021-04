Albánski socialisti majú na základe exit pollov náskok pred demokratmi

Tirana 25. apríla (TASR) - Vládnuci ľavicoví socialisti získali na základe prvých exit pollov najviac hlasov v nedeľňajších parlamentných voľbách v Albánsku, informovali agentúry AP a DPA.



Socialistická strana Albánska (PS) by podľa exit pollov televíznej stanice Euronews Albania mala získať okolo 44 percent hlasov. Demokratická strana Albánska má približne 42-percentnú podporu.



Šéf ústrednej volebnej komisie povedal, že víťaz volieb by mal byť známy v priebehu 48 hodín.



Občania Albánska si v nedeľu 25. apríla volili 140 poslancov parlamentu na nové štvorročné volebné obdobie.



Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo februári tohto roku oznámila, že vyšle do Albánska takmer 300 pozorovateľov zo zahraničia, aby monitorovali priebeh parlamentných volieb.



Ako počas uplynulého týždňa uviedla agentúra AP, dobré hlásenie o priebehu volieb bude pre Albánsko kľúčovou podmienkou začatia rokovaní o vstupe do Európskej únie.