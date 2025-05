Albánski socialisti môžu mať viac poslancov ako po voľbách v roku 2021

Tirana 14. mája (TASR) - Socialistická strana (PS) albánskeho premiéra Ediho Ramu získala v nedeľných parlamentných voľbách 52,1 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov hlasovania zverejnených v noci na stredu Ústrednou volebnou komisiou, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Alianciu opozičných strán Veľké Albánsko vedenú lídrom Demokratickej strany (PD) Salim Berishom podporilo 34,2 percenta voličov.



Vo výsledkoch hlasovania zverejnených Ústrednou volebnou komisiou ešte neboli zarátané hlasy voličov z diaspóry, ale podľa prvých výsledkov Rama viedol aj v tomto segmente, doplnila AFP.



Podľa prognóz by Socialistická strana mohla mať v parlamente viac poslancov ako po voľbách v roku 2021, keď ich v 140-člennom zhromaždení mala 74.



Povolebný vývoj v Albánsku ešte môže byť dramatický, lebo najsilnejšia opozičná Demokratická strana naznačila, že výsledky volieb neuzná.



„S takýmito voľbami sa nedá zmieriť. Nie, na to zabudnite,“ povedal Berisha novinárom v Tirane a vyzval svojich prívržencov, aby v piatok prišli na protestné zhromaždenie. Práve v tento deň sa pritom v Tirane stretnú lídri EÚ.



EÚ voľby v Albánsku pozorne sledovala a považovala ich za skúšku demokratickej zrelosti tejto krajiny, ktorá je po desaťročiach diktatúry zďaleka najviac orientovaná na Európu v regióne.



„Voľby boli vo všeobecnosti riadené inkluzívnym a transparentným spôsobom, volebný deň bol pokojný a dobre zorganizovaný, napriek niektorým nedostatkom,“ uviedli v spoločnom vyhlásení najvyššia diplomatka EÚ Kaja Kallasová a komisárka pre rozširovanie Marta Kosová.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok večer - bez čakania na oficiálne výsledky - zablahoželala Ramovi k jeho „znovuvymenovaniu za šéfa albánskej vlády“ a označila ho za svojho priateľa. Ramovi k víťazstvu vo voľbách gratuloval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, španielsky premiér Pedro Sánchez a jeho britský kolega Keir Starmer.



O hlasy celkovo 3,7 milióna voličov sa v nedeľu uchádzalo približne 40 politických strán. Hlasovaniu dominoval súboj medzi trojnásobným premiérom Ramom (60), ktorý sa vo svojej kampani zameral na európsku integráciu, a pravicovým politikom Berishom. Obaja v kampani zdôrazňovali najmä ekonomické otázky, ako sú dôchodky, mzdy, infraštruktúra a cestovný ruch. Došlo však aj k ostrým výmenám názorov o boji proti korupcii a proti organizovanému zločinu. Účinný boj proti nim sa považuje za jednu zo základných podmienok pre vstup Albánska do EÚ.