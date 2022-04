Albánsko chce začať s prístupovými rokovaniami do EÚ bez Macedónska

Tirana 7. apríla (TASR) - Albánsko plánuje požiadať Európsku úniu, aby mohlo začať prístupové rokovania aj bez susedného Severného Macedónska, ktorého kandidatúru naďalej blokuje Bulharsko. Vo štvrtok to oznámil predseda albánskej vlády Edi Rama, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Na základe rozhodnutia EÚ mali Albánsko a Severné Macedónsko začať s prístupovými rokovaniami spoločne na konci roka 2020, avšak Bulharsko proces zablokovalo v dôsledku sporov so Severným Macedónskom ohľadne spoločnej histórie, jazyka a menšín.



"Albánsko nemôže ďalej čakať, pokiaľ si susedné štáty vyriešia svoju hádku," povedal albánsky premiér. Dodal, že Tirana má dobré vzťahy s oboma krajinami, a myslí si, že Sofia tak skoro svoje veto nezruší.



Rama vo štvrtok prezentoval výsledky národného prieskumu, podľa ktorého si 67 percent Albáncov praje, aby sa cesty Albánska a Severného Macedónska v prístupovom procese rozišli.



Skopje malo v minulosti rovnaký problém aj s Aténami, ktorý v roku 2018 vyvrcholil zmenou názvu krajiny, aby tak mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie a pokračovať v integrácii do EÚ. Grécko o starom názve "Macedónsko" tvrdilo, že naznačuje nároky na jeho vlastné územie i históriu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý týždeň uviedol, že rokovania o vstupe Albánska a Severného Macedónska do EÚ musia začať čo najskôr, pretože ich oneskorenie môže urobiť tento región zraniteľným voči vonkajším vplyvom.



Vlády Bulharska a Severného Macedónska sa v januári stretli na spoločnom zasadnutí s cieľom zlepšiť vzájomné vzťahy, ktoré sú poznamenané dlhoročným sporom. Sofia žiada, aby bola bulharská menšina v Severnom Macedónsku ústavne uznaná ako ostatné menšiny v krajine – odmieta však argument svojho suseda, že existuje aj macedónska menšina v Bulharsku.