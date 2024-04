Do rieky v Albánsku sa zrútilo auto, zahynulo zrejme osem ľudí

Tirana 2. apríla (TASR) - Na juhovýchode Albánska sa zrútilo do rieky auto, zahynulo pri tom všetkých osem pasažierov, pravdepodobne sedem migrantov a jeden miestny obyvateľ, ktorý auto šoféroval. Oznámila to v utorok albánska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Vodič stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré sa následne zrútilo do rieky Vjosa, v utorok okolo 4.00 h pri meste Permet vzdialenom len niekoľko kilometrov od gréckych hraníc. Podľa miestnych úradov sa auto pred nehodou snažila zastaviť policajná hliadka. Vodič však namiesto zastavenia zrýchlil a zišiel z cesty, vozidlo napokon skončilo v rieke.



Polícia má pritom podozrenie, že sedem obetí nehody pochádza z "tretej krajiny". Tento výraz albánska polícia často používa, keď hovorí o migrantoch.



Albánsko leží pozdĺž tzv. balkánskej migračnej trasy, ktorú využívajú stovky tisíc migrantov utekajúcich z Afriky, Ázie a Blízkeho východu pred chudobou a konfliktom v snahe dostať sa do Európskej únie. Hoci Albánsko neleží priamo na tejto trase, malé skupiny migrantov cezeň aj tak prechádzajú, keď sa snažia po mori dostať do Talianska či po zemi do susedných krajín.



V roku 2019 sa stala Albánsko prvou nečlenskou krajinou EÚ, do ktorej prišli príslušníci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), aby pomáhali so strážením hraníc v boji s cezhraničným zločinom.