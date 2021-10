Albánskeho exministra obžalovali pre výbuch v muničnom sklade

Tirana 28. októbra (TASR) - Albánska prokuratúra vo štvrtok obžalovala bývalého ministra obrany v súvislosti s explóziou v bývalom vojenskom muničnom sklade z roku 2008, pri ktorej zahynulo 26 ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



Nezávislý súdny orgán (SPAK) vyšetrujúci korupciu v kruhoch vysokopostavených štátnych predstaviteľov uviedol, že voči Fatmirovi Mediovi, ktorý zastával post šéfa rezortu obrany v rokoch 2005-2008, vzniesol obžalobu v súvislosti so zneužitím jeho právomocí.



Rovnaká obžaloba bola v roku 2009 zrušená, pretože Mediu mal ako znovuzvolený poslanec parlamentu poslaneckú imunitu voči trestnému stíhaniu. Hoci je Mediu ešte stále členom parlamentu za opozičnú stranu, imunitu, ktorá ho chránila pred kriminálnym vyšetrovaním, stratil v roku 2012. Mediu svoje previnenie popiera a hovorí o politicky motivovanom kroku súdu.



V septembri albánsky súd rozhodol o znovuotvorení tohto prípadu. Stalo sa tak v reakcii na žiadosť rodičov šesťročného chlapca, ktorý zomrel v dôsledku výbuchu z 15. marca 2008, keď sa hral na dvore za domom v obci Gërdec neďaleko hlavného mesta Tirana. Pri tejto explózii utrpelo zranenia 264 ľudí a zničených bolo zhruba 5500 domov.



V roku 2012 poslal súd do väzby 19 ľudí. Avšak príbuzní obetí sa naďalej sťažovali na to, že vrcholní vládni predstavitelia sa spravodlivosti vyhli.