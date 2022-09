Albánsko opäť zasiahol kybernetický útok

Tirana 10. septembra (TASR) - Albánsko bolo znova terčom kybernetického útoku. V sobotu to oznámilo albánske ministerstvo vnútra, podľa ktorého za útokom opäť stojí Irán. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Albánsko viní Irán aj z rozsiahleho júlového hackerského útoku a v stredu s ním prerušilo diplomatické styky.



"Počítačové systémy štátnej polície zasiahol v piatok kybernetický útok. Podľa prvotných informácií ho spáchali tí istí aktéri, ktorí v júli zaútočili na systémy verejných a vládnych služieb v krajine," uviedlo albánske ministerstvo vnútra vo vyhlásení.



Albánsky premiér Edi Rama v stredu obvinil Irán z júlového kybernetického útoku proti albánskym inštitúciám. Cieľom hackerov bolo podľa jeho slov "ochromiť verejné služby a nabúrať sa do dát a elektronickej komunikácie vládnych systémov". Iránski diplomati a ostatní zamestnanci veľvyslanectva dostali na opustenie Albánska lehotu 24 hodín. Posledné dve vozidlá iránskeho diplomatického zboru so zhruba desiatimi ľuďmi opustili veľvyslanectvo vo štvrtok na poludnie.



Irán ostro odsúdil rozhodnutie Albánska o prerušení diplomatických stykov a tvrdenia Tirany o hackerskom útoku označil za "nepodložené".



Podľa agentúry AP ide o prvý známy prípad, keď krajina prerušila diplomatické vzťahy pre kybernetický útok.



Vzťahy medzi Tiranou a Teheránom sú napäté od roku 2014, keď sa Albánsko rozhodlo prijať približne 3000 členov iránskej exilovej opozičnej organizácie Ľudoví mudžahedíni (MEK).