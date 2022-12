V Albánsko počas protestu udreli do tváre opozičného lídra Berishu

Tirana 6. decembra (TASR) - Albánsky opozičný líder Sali Berisha v utorok udreli do tváre, keď viedol do centra hlavného mesta Tirana na protivládne protesty dav svojich stúpencov. Tie sa konali len niekoľko metrov od dejiska summitu Európskej únie (EÚ), informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



V Tirane sa zhromaždili tisícky stúpencov albánskej opozície, aby počas prvého summitu EÚ - západný Balkán protestovali proti vláde úradujúceho premiéra Ediho Ramu a požadovali predčasné voľby.



Berisha, ktorý vedie stredopravú Demokratickú stranu (PD), kráčal na čele svojich stúpencov mávajúcich albánskymi vlajkami i vlajkami EÚ. Vtedy k nemu pristúpil muž a udrel ho do tváre, píše Reuters. Jeho stúpenci útočníka zbili, neskôr ho zatkla polícia. Napadnutý politik mal na tvári krv, neskôr mal však na protestnom zhromaždení vystúpiť s prejavom.



Bývalý albánsky prezident a expremiér Berisha má pre podozrenia z korupcie zakázaný vstup do Spojených štátov, všetky obvinenia však odmieta.