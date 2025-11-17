< sekcia Zahraničie
Albánsko otvorilo posledný klaster v prístupových rokovaniach do EÚ
Rada Európskej únie v tlačovej správe uvádza, že pokrok v oblasti zosúlaďovania európskeho a albánskeho právneho poriadku bude naďalej monitorovať.
Autor TASR
Tirana/Brusel 17. novembra (TASR) - Albánsko v pondelok otvorilo v prístupových rokovaniach do Európskej únie (EÚ) posledný piaty klaster. V jeho rámci sa bude rokovať o oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, bezpečnosti potravín a kohéznej politiky. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy Rady Európskej únie a správy agentúry Hina.
Doteraz sa rokovala v rámci prvého klastra zameraného na oblasti súdnictva, základných slobôd a demokratických inštitúcií, šiesteho klastra o vonkajších vzťahoch, druhého klastra o vnútornom obchode, tretieho klastra o konkurencieschopnosti a inkluzivite a štvrtého klastra o zelenej agende a udržateľnej konektivite.
„Rozšírenie je pre EÚ geopolitickou nevyhnutnosťou a kľúčovou prioritou dánskeho predsedníctva (Rady EÚ). Vstup našich partnerov zo západného Balkánu po dokončení potrebných reforiem je veľmi dôležitý. Dnešný krok, ktorým sa otvára posledný klaster rokovaní s Albánskom, svedčí o odhodlaní tejto krajiny ďalej napredovať na ceste k členstvu v EÚ,“ uviedla dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová.
Rada Európskej únie v tlačovej správe uvádza, že pokrok v oblasti zosúlaďovania európskeho a albánskeho právneho poriadku bude naďalej monitorovať. EÚ tiež stanovila kritériá pre predbežné uzavretie kapitol v rámci piateho klastra.
Albánsko napreduje smerom k členstvu najrýchlejšie spomedzi kandidátskych krajín, keď v rozmedzí 13 mesiacov otvorilo všetkých šesť klastrov, do ktorých je rozdelených 35 prístupových kapitol.
Albánska vláda plánuje uzavrieť všetky prístupové kapitoly pred koncom roka 2027. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová označila Albánsko za najlepší príklad transformatívnej moci rozširovania EÚ a inšpiráciu pre ostatné krajiny západného Balkánu.
Doteraz sa rokovala v rámci prvého klastra zameraného na oblasti súdnictva, základných slobôd a demokratických inštitúcií, šiesteho klastra o vonkajších vzťahoch, druhého klastra o vnútornom obchode, tretieho klastra o konkurencieschopnosti a inkluzivite a štvrtého klastra o zelenej agende a udržateľnej konektivite.
„Rozšírenie je pre EÚ geopolitickou nevyhnutnosťou a kľúčovou prioritou dánskeho predsedníctva (Rady EÚ). Vstup našich partnerov zo západného Balkánu po dokončení potrebných reforiem je veľmi dôležitý. Dnešný krok, ktorým sa otvára posledný klaster rokovaní s Albánskom, svedčí o odhodlaní tejto krajiny ďalej napredovať na ceste k členstvu v EÚ,“ uviedla dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová.
Rada Európskej únie v tlačovej správe uvádza, že pokrok v oblasti zosúlaďovania európskeho a albánskeho právneho poriadku bude naďalej monitorovať. EÚ tiež stanovila kritériá pre predbežné uzavretie kapitol v rámci piateho klastra.
Albánsko napreduje smerom k členstvu najrýchlejšie spomedzi kandidátskych krajín, keď v rozmedzí 13 mesiacov otvorilo všetkých šesť klastrov, do ktorých je rozdelených 35 prístupových kapitol.
Albánska vláda plánuje uzavrieť všetky prístupové kapitoly pred koncom roka 2027. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová označila Albánsko za najlepší príklad transformatívnej moci rozširovania EÚ a inšpiráciu pre ostatné krajiny západného Balkánu.