Albánsky parlament zbavil expremiéra imunity, vinia ho z korupcie

Tirana 21. decembra (TASR) - Albánsky parlament vo štvrtok zbavil imunity niekdajšieho premiéra a prezidenta krajiny Saliho Berishu, čím pripravil pôdu na jeho prípadné zatknutie v súvislosti s vyšetrovaním korupcie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Berisha čelí obvineniam z korupcie, ktoré súvisia s privatizáciou štátom vlastneného športového komplexu "v prospech svojho zaťa", vyplýva z vyhlásenia albánskeho úradu špeciálnej prokuratúry proti korupcii a organizovanému zločinu.



K činom malo dôjsť ešte v roku 2008, keď bol Berisha - v súčasnosti opozičný líder - vo funkcii predsedu albánskej vlády.



Za odobratie imunity Berishovi hlasovalo vo štvrtok 75 zo 140 poslancov, píše AFP.



"Som silnejší, než kedykoľvek predtým," reagoval po hlasovaní Berisha predtým, než opustil parlament.



Hlasovanie nasledovalo po žiadosti prokurátorov po tom, čo Berisha odmietol spolupracovať s úradmi počas vyšetrovania.



Berishovho zaťa Jamarbera Mallteziho zatkli ešte v októbri tohto roka a umiestnili ho do domáceho väzenia po tom, čo bol obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí.



Malltezi čelí podozreniam, že ťažil z Berishovej pozície pri získaní športového komplexu v hlavnom meste Tirana, ktorý bol vo vlastníctve ministerstva obrany.



Berisha dlhodobo odmieta akékoľvek previnenie a vyšetrovanie nazval "čisto politickým", pričom úradujúceho premiéra Ediho Ramu obvinil, že vyšetrovanie inicioval.



Sali Berisha bol prvým demokraticky zvoleným prezidentom Albánska po páde komunizmu v 90. rokoch, pripomína AFP. Pôsobil tiež na poste premiéra krajiny - osem rokov, až do roku 2013.



Vlani mu zakázali vstup do Spojených štátov i Británie v dôsledku jeho údajného podielu na organizovanom zločine a korupcii; všetky obvinenia odmietol.



Washington obvinil Berishu zo "sprenevery verejných financií a zasahovanie do verejných procesov" v záujme finančných výhod pre jeho rodinu a spojencov.



Pozorovatelia pravidelne hodnotia Albánsko, jedno z najchudobnejších v Európe, ako aj jednu z najskorumpovanejších krajín na kontinente.