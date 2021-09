Poslanci parlamentu Albánska zložili prísahu a zvolili si predsedníčku

Tirana 11. septembra (TASR) - Poslanci novozvoleného albánskeho parlamentu zložili v piatok prísahu a ujali sa tak svojho štvorročného mandátu. Na svojej ustanovujúcej schôdzi si zároveň zvolili predsedníčku parlamentu. Tou sa stala bývalá ministerka školstva Lindita Nikollaová zo Socialistickej strany Albánska (PS), informuje agentúra AP.



Ľavicová PS vedená premiérom Edim Ramom zvíťazila vo voľbách z 25. apríla a už po tretí raz za sebou si tak zaistila vládu. V 140-člennom jednokomorovom parlamente obsadili socialisti 74 kresiel, zatiaľ čo hlavná opozičná Demokratická strana Albánska (DP) získala 59 kresiel.



Premiér Edi Rama predstavil uplynulý štvrtok zloženie svojej novej vlády, v ktorej obsadil do väčšiny postov (12 zo 17) ženy. Novú vládu musí ešte schváliť parlament, čo by sa malo stať na budúci týždeň, píše AP.



Hlavnými výzvami nového kabinetu bude zvládnutie pandémie nového koronavírusu a jej ekonomických dôsledkov, ďalej tiež boj s korupciou či obchodovaním s drogami, ako aj zaistenie hospodárskeho rastu a znižovanie nezamestnanosti v krajine.



Albánsko je od roku 2009 členom Severoatlantickej aliancie a dúfa, že ešte v tomto roku začne rokovania o vstupe do Európskej únie, podotkla AP.