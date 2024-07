Albánsko povolilo väznenému gréckemu poslancovi EP cestu do Štrasburgu

Tirana 15. júla (TASR) - Albánske úrady v nedeľu povolili väznenému bývalému starostovi z radov tamojšej gréckej etnickej menšiny Fredisovi Belerisovi uskutočniť päťdňovú cestu do Štrasbugu, aby sa tam mohol zúčastniť na ustanovujúcej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu (EP). TASR informuje podľa agentúry AP.



Vo vyhlásení väzenského oddelenia sa uvádza, že Belerisovi (51) udelili povolenie na cestu v dňoch 15-20 júla; musí však zostať v kontakte s políciou a je povinný vrátiť sa a odslúžiť zvyšok svojho dvojročného väzenského trestu.



Beleris má dvojaké grécke i albánske občianstvo a je členom EP. Minulý mesiac vo voľbách získal grécke kreslo v zákonodarnom zbore EÚ, pričom zastupoval vládnu konzervatívnu stranu Nová demokracia.



Bývalá komunistická krajina Albánsko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), má historicky napäté vzťahy s Gréckom zväčša v súvislosti s otázkami práv gréckej menšiny a početnej albánskej komunity v Grécku, píše AP.



Samotného Belerisa odsúdili za to, že údajne ponúkol sumu vo výške 40.000 albánskych lekov (v tom čase 360 eur) za kúpenie ôsmich hlasov v minuloročných komunálnych voľbách. Zvolili ho za starostu mesta Himare, ktoré sa nachádza zhruba 240 kilometrov južne od hlavného mesta Tirana - po tom, čo ho dva dni pred hlasovaním zadržali. Keďže sa odvtedy nachádzal vo väzbe a neskôr vo väzení, prísahu doposiaľ nezložil. Všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta.



Po rozhodnutí odvolacieho súdu ho albánske úrady zbavili funkcie starostu Himare a nové voľby sa tam budú konať 4. augusta.



Zákonodarcovia Európskeho parlamentu majú značnú právnu imunitu voči trestnému stíhaniu, a to aj v prípade, keď sa obvinenia týkajú zločinov spáchaných pred ich zvolením, pripomína AP. V prípade Belerisa toto pravidlo pravdepodobne neovplyvní výsledok, keďže si odpykáva trest za zločin spáchaný v krajine, ktorá nie je členom EÚ.