Predbežné výsledky volieb v Albánsku naznačujú víťazstvo socialistov

Tirana 12. mája (TASR) - Predbežné výsledky parlamentných volieb v Albánsku naznačujú jasné víťazstvo vládnucej Socialistickej strany (PS) premiéra Ediho Ramu. Po spočítaní približne štvrtiny hlasov má 53 percent, najsilnejšia opozičná Demokratická strana (PD) lídra Saliho Berishu zatiaľ získala 35 percent hlasov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Ak sa takéto údaje potvrdia po sčítaní všetkých hlasov, PS by získala 71 poslancov a potrebnú tesnú väčšinu na zloženie jednofarebnej vlády v 140-člennom parlamente. Volebná účasť sa podľa odhadov pohybovala okolo 42 percent, o štyri percentá menej ako v parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi.



Približne 3,7 milióna oprávnených voličov v Albánsku v nedeľu mohlo voliť 140 poslancov na štvorročné funkčné obdobie. Po prvýkrát sa mohlo poštou voliť aj zo zahraničia, čo využilo asi 191.000 voličov. Podľa štátnej volebnej komisie bol priebeh volieb zväčša pokojný.



Favorizovaní socialisti tvrdia, že do piatich rokov dokážu pre krajinu zabezpečiť členstvo v Európskej únii (EÚ) - do roku 2027 ukončiť prístupové rokovania a do roku 2030 čakať na súhlas každej členskej krajiny. Šesťdesiatročný Rama sa v kampani často odvolával na pokrok v oblasti infraštruktúry a reformy súdnictva. Jeho socialisti chcú v krajine do roku 2030 strojnásobiť príjmy z turizmu a prisľúbili aj zvyšovanie platov a starobných dôchodkov.



Demokratická strana bývalého premiéra a prezidenta Saliho Berishu tvrdí, že Albánsko zatiaľ nie je pripravené na členstvo v EÚ. Jej volebná kampaň sa inšpirovala Spojenými štátmi s pozmeneným heslom Donalda Trumpa MAGA - „Make Albania Great Again“ („Urobme Albánsko opäť veľkým“) a pracoval na nej aj jeden z Trumpových poradcov.